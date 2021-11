Buscan activistas tipificar delito de acoso sexual en transporte público de Hidalgo

Mediante el proyecto “Mujeres tomando el transporte público” buscan tipificar el delito de acoso sexual en esos espacios y aumentar las penas correspondientes con una iniciativa de ley que será presentada por quinta vez en el Congreso de Hidalgo.

Pamela Alvasanto, abogada penalista y activista por los derechos de las mujeres y precursora del movimiento, comentó en entrevista con AM Hidalgo que este proyecto nació en 2018 para combatir una problemática constante, el acoso sexual en calles y en diversas unidades de transporte.

Además, agregó, es un proyecto que surgió a raíz de un caso de acoso sexual del que fue víctima y que busca analizar y visibilizar las condiciones del transporte público desde la perspectiva de una usuaria, que busca complementarse con denuncias, encuestas y sondeos.

En 2016 en una ocasión fui víctima de tocamientos por parte de un sujeto en el Tuzobús, bajé detrás de la persona, lo acusé con un oficial pero desafortunadamente él me dijo que no podía hacer nada. Cuando chequé el Código Penal no estaba tipificado como delito, solo estipulaba hostigamiento que es algo muy diferente”, comentó la mujer.