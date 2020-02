Buscan controlar acceso a fraccionamiento en Atotonilco de Tula, ante inseguridad

Vecinos de Toscana Alta, Atotonilco de Tula, pretenden controlar el acceso al fraccionamiento como medida para disminuir la incidencia delictiva en la zona, comentó Ignacio Hernández Curiel, director de Seguridad Pública municipal.

Al respecto, el representante policial comentó que considera esta medida como una buena alternativa; sin embargo, agregó que vecinos incurren en excesos que no les pueden permitir, como su intención de cobrar la entrada o quedarse con credenciales de elector.

“Estas personas se están saliendo de la ley, quieren cobrar, quieren quedarse credenciales, eso no es sano pues no puedes dejar tu identificación, no puedes estar pagando para entrar”, comentó.