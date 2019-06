Buscan que síndicos y regidores sean electos a través del voto en Hidalgo

Desde la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo se planteará que síndicos y regidores sean electos por voto directo de ciudadanos y no por planillas (como es actualmente), para evitar que personas que “no hacen esfuerzos” queden en los ayuntamientos.

Este será uno de los planteamientos en los próximos foros de consulta que se realizarán entre junio y agosto, con los que buscan, entre otras cosas, hacer eficiente el trabajo y arraigar a los asambleístas municipales con las demarcaciones, ya que han detectado falta de interés en sus encomiendas.

“Hay quienes opinan que se han limitado sus funciones, no participan y encima de eso se erogan fuertes cantidades de recursos para pagar sus dietas, su respuesta es pobre… vamos a ver esta situación con expertos”, señaló la diputada Tatiana Ángeles Moreno.

La legisladora por el distrito Actopan, quien impulsa los 18 foros de consulta para la reforma a la referida ley, dijo que recibirán la opinión de alcaldes, síndicos, regidores, expertos y de la propia ciudadanía.

Agregó que otra propuesta sería que la obra pública tenga continuidad, pues “seguimos padeciendo gobiernos municipales que impulsan proyectos que no terminan y que no son retomados por autoridades que llegan; desde la Ley debe quedar firme”, dijo.

En tanto, el diputado Ricardo Baptista González mencionó que en esta reforma se tendrá que revisar la cuestión electoral, “para que ya no se elijan por planilla los síndicos y regidores; es decir, que sean electos por separado”.

La forma de elegirlos sería a través de zonas o delimitaciones territoriales en los municipios; sin embargo, no adelantó si esto significaría más recursos, dado que entrarían en un proceso de campaña.

El legislador morenista comentó que también existe una propuesta de los partidos políticos de oposición, la cual busca que candidatos a alcaldes que queden en segundo lugar puedan integrarse en el cabildo como regidores.

PARTIDOS NO PUEDEN ADELANTAR REFORMA ELECTORAL



En otro tema, el presidente del Congreso pidió a los partidos políticos de oposición no adelantar los tiempos para la construcción de la Reforma Electoral; esto, luego que se inconformaran la semana pasada.

“Los partidos han sido los mejores atendidos, pues además nos han hecho llegar excelentes insumos (temas) y aclaro que serán analizados por cada uno de los 30 diputados. No están excluidos y no pueden decir que no los estamos atendiendo”, indicó.

El legislador les pidió calma y no adelantar los tiempos legislativos para la reforma electoral. Añadió que estiman que sea aprobada entre julio y agosto, “si es en este último mes sería en un periodo extraordinario”, indicó.

Como dato, este miércoles 19 de junio, en el Congreso local se hará una consulta a los indígenas en el tema electoral.

Para el 26 y 28 de ese mismo mes, realizarán consultas a la sociedad civil y a los organismos electorales del estado en el tema de la violencia política y de género contra las mujeres.