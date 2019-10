Buscará PAN invalidar aval que dieron en comisión a reforma de la Ley Orgánica

Diputados del PAN buscarán invalidar la sesión de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la que siete diputados de Morena aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que dejaría al Partido Acción Nacional fuera de posibilidad para dirigir el Congreso de Hidalgo.

Al advertir “un nuevo agandalle” de Morena, Asael Hernández Cerón, coordinador de la bancada panista, acusó que la presidencia de la comisión citó a una hora a la sesión, a la cual llegaron diputados de oposición; sin embargo, señaló que nunca acudieron los morenistas.

La diputada Claudia Lilia (Luna Islas) estuvo más de una hora esperando y como no llegó nadie, se fue. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa hasta que los medios de comunicación informaron que sí había habido sesión extraordinaria y fue aprobada la reforma en comisión”, señaló.

En lo avalado por la comisión referida, se crearía la Junta de Coordinación Política que tendría facultades administrativas y su dirección sería entregada a la bancada del PRI; además, amplía facultades de representación del Poder Legislativo y tiempos a la presidencia de la Mesa Directiva, la cual asumiría Morena.

Por tal motivo, agregó que “no tenemos el dictamen que se aprobó a estas alturas y no nos extraña nada, y Morena se ha manejado violentando los procesos y la ley cada que se les viene en gana”.

Ante tal situación, dijo, “vamos a revisar el dictamen, que aunque no lo conocemos, valoraremos si existen elementos para proceder jurídicamente y tratar de invalidar la sesión”, señaló.

María Luisa Pérez Perusquía, coordinadora de los diputados del PRI, coincidió con su homólogo del PAN en que a la sesión de comisión no llegaron los legisladores de Morena, por lo que se retiró su copartidario Julio Valera.

Desconozco qué se aprobó, pues a mi compañero Julio (Valera) lo citaron, pero al no llegar nadie, nos quedó suponer que no se iba a llevar a cabo la reunión, eso es todo lo que tenemos”, comentó. No obstante, agregó que el 16 de octubre la bancada tricolor asumirá la presidencia de la Junta de Gobierno.