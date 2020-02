Buscará Verde Ecologista candidaturas comunes con Morena

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo no ha cerrado la puerta para concretar una alianza con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a través de candidaturas comunes, durante la renovación de ayuntamientos.

Así lo señaló Honorato Rodríguez Murillo, representante del partido del tucán ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quien agregó, su partido esperará que la dirigencia de Morena, a cargo de Alfonso Ramírez Cuellar, establezca sus reglas.

Nosotros no hemos cerrado la puerta a las alianzas, sigue abierta y se cerrará cuando se venzan los plazos y no se concentre nada. Vamos a esperar al Consejo Político Nacional de Morena a que establezca sus lineamientos”, explicó.

Rodríguez Murillo recordó que Ramírez Cuellar, tras ser ratificado como dirigente nacional interino de Morena, señaló que su partido buscaría candidaturas comunes en las elecciones municipales en Hidalgo.

En tanto, Karla Fernanda Godínez Ontiveros, representante electoral del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), señaló que su dirigencia estatal es la encargada de acordar candidaturas comunes.

Hace 11 días, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) negó la solicitud de registro de la coalición “Juntos Haremos Historia por Hidalgo”, presentada por los partidos Morena, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social.

El Código Electoral de Hidalgo establece que los partidos que acuerden postular un candidato en común, solo podrán hacerlo en 28 municipios como máximo.

CANDIDATURAS COMUNES NO ES BUSCAR VENTAJA

Ante el rechazo de alianzas o candidaturas comunes con “partidos del viejo régimen” (PVEM, Nueva Alianza y PES), como lo han señalado los militantes e integrantes del comité estatal de Morena en Hidalgo, Honorato Rodríguez dijo:

Respetamos mucho la opinión de los militantes y las fuerzas políticas. Sin embargo, sí quiero decir que cinco de los seis municipios que actualmente gobernamos, los ganamos sin alianzas”, dijo.

Agregó que, “para nosotros no significa tener una ventaja (las candidaturas comunes con Morena), por el contrario, es tener una propuesta ciudadana de trabajo. Si se da o no, no tenemos filia o fobia”.