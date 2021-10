Buscará cabildo de Actopan resolver conflicto por elección de delegado en Canguihuindo

Será en la próxima sesión ordinaria de cabildo en Actopan cuando el ayuntamiento busque dar solución a la elección de delegado en la comunidad San Diego Canguihuindo, cuya votación previa terminó en empate.

De acuerdo con la presidenta municipal Tatiana Ángeles Moreno, este 7 de octubre, durante su reunión de asamblea, expondrán tal situación con el objetivo de que todos los integrantes puedan acordar una posible propuesta a presentar a los vecinos de dicha localidad y puedan asentar legalmente sus autoridades auxiliares.

"Queremos que se haga de esta forma para que todos participemos, sin distinción ni preferencias, ya que no importará nuestro partido ni colores, aquí tendremos que trabajar en conjunto para un solo beneficio", destacó la mandataria.

Explicó que desde hace dos semanas los lugareños realizaron la asamblea comunal en la que decidieron a través de votación a mano alzada quién sería su delegado; sin embargo, al momento del conteo se percataron que existía un puntaje cerrado que terminó en empate entre las dos únicas planillas inscritas.

Debido a ello una comitiva de ciudadanos acudió hace unos días a la presidencia municipal donde pidió ser atendida para exponer ese problema.

"Se les atendió y se les dio la posibilidad de que ambas planillas se fusionaran para trabajar en conjunto por su comunidad, o bien, que se volvieran a hacer las elecciones, pero no aceptaron ninguna de las dos", comentó Ángeles Moreno.

Ante tal situación, la alcaldesa consideró necesario llevar el tema hasta el cabildo, pues recalcó que debe buscarse una alternativa para evitar que pobladores lleguen a un conflicto mayor.

Puntualizó que, en su opinión, lo adecuado será repetir la elección, pero de manera formal mediante la instalación de urnas y mesas receptoras donde existan observadores ciudadanos encargados de vigilar que la votación sea bajo términos legales.

"Lo correcto es que los que voten presenten su credencial de elector para que comprueben que viven en la localidad y que no son de otro lado, para que así no haya malos entendidos y todo pueda comprobarse, porque así, a mano alzada, no puedes saber si contemplas únicamente a los que viven dentro del lugar o también alguien llevó a otros que ni siquiera deberían participar", indicó.