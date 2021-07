"Busco cocodrilo"; joven ofrece recompensa por su mascota perdida

Tamaulipas.- Alerta y pánico causó la publicación de un usuario de Facebook, quien pidió ayuda para buscar a un cocodrilo que se le escapó y con las recientes inundaciones podría desplazarse fácilmente a diversas colonias.

Con el título "BUSCO COCODRILO", la publicación se volvió viral tras el temor de los residentes de Matamoros, de ser atacados por el reptil.

JA Venegas, es el usuario que asegura que el cocodrilo salió de la colonias Las Culturas y quien ofreció una recompensa para quien encontrara al animal. Sin embargo, no especificó la suma de esta.

Se me llenó la tina y obvio se salió con un brinco y no lo encuentro. Aquí debe de estar en mi solar y si no está, debe estar en los alrrededores de Las Culturas, Tec, Camino Real y alrededores", posteó el dueño del cocodrilo.