COVID: Esperan la llegada de vacunas rusas Sputnik V esta noche

Esta mañana durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V llegarán a territorio mexicano durante la noche, además mencionó que mañana llegarán las del biológico Pfizer.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó que 10 países se están quedando con el 80% de las vacunas contra el Covid-19.

El Mandatario agradeció la solidaridad de los gobiernos de Rusia, India y China, países con un gran número de población, pero están ayudando a hacer llegar vacunas a México.

Recordó que México planteó a la ONU que no se acaparen las vacunas y que se distribuyan de manera igualitaria.

"Hay 10 países que se han quedado con el 80% de las vacunas; 70 países hemos recibido el 20% y hay alrededor de 120 países que no han recibido una sola dosis, recordemos que México presentó una resolución en la ONU para crear un mecanismo para distribución de vacunas y evitar el acaparamiento".

Destacó que en la aplicación de vacunas no hay preferencia para nadie, por eso ha dado positivo a Covid altos funcionarios de su gobierno como los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval y al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell responsable de la estrategia contra el Covid-19 y a muchos otros, por que no se ha abusado y no hay influyentismo.