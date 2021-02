COVID: Plataforma MiVacuna aún presenta errores

Después de dos días de lanzarse la plataforma "MiVacuna", para registrar a los adultos mayores para ser vacunados, la página web todavía presenta fallas.

Aunque diversas personas han logrado registrarse a sí mismos o a sus familiares, muchos más reportan que siguen sin poder realizar el trámite.

El martes pasado, cuando se presentó "MiVacuna", la falla principal era que la página ni siquiera cargaba. Sin embargo, con el paso de las horas se corrigió ese error, incluso se adicionó un código captcha para comprobar que los usuarios sean personas y no robots de la web.

Desde ayer, una de las fallas más reportadas es que al ingresar el CURP del adulto mayor, la página señala que aún no es el horario de servicio, aunque el trámite se realice de las 08:00 a las 00:00 horas de lunes a domingo.

Otra de las situaciones es el tiempo en que tarda en consultar si la CURP corresponde a alguien de 60 años. En un caso de ingresaron los datos a las 09:37 horas de este jueves y hasta las 10:56 seguía sin dar respuesta y tan solo mostraba la leyenda "consultando".

Tienen más de 60 y no pueden registrarse en Mi Vacuna

Otro de los errores con los que las personas se han topado es que no pueden registrarse, aunque tengan más de 60 años, pues el sistema les dice que aún no cumplen con el rango de edad.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el señor Antonio explicó que tras varios intentos ingresó a la página de "MiVacuna", pero al escribir el CURP el sistema le informa que no podía registrarlo porque era menor de 60 años a pesar de que “rebasó los 62 hace mucho tiempo”.

“La página me quitó cinco años de edad, me aparece un título que dice que por el momento está página está habilitada para personas mayores de 60 años, pero resulta que yo ya pasé los 62 hace mucho y ya me quitaron cinco.

“La clave del CURP tiene mi fecha de nacimiento y el año de nacimiento, yo creo que el sitio tiene que hace un registro lógico de las fechas, ahí aparece mi edad exacta y ahora resulta, según el portal, que aún no tengo 60 años cumplidos”, comentó.

Agregó que ya no pudo avanzar en su registro para la vacuna contra el Covid-19 porque cómo demuestra que sí tiene la edad.

Mi Vacuna no les dio confirmación

Para algunos que sí pudieron registrarse la problemática es que no les dio un folio de confirmación o seguimiento, lo que les genera incertidumbre sobre el trámite. Al respecto, un usuario de Twitter recomendó realizar lo siguiente, en caso de que la página no les arrojara el folio de confirmación:

Sí logró registrarse en "MiVacuna"

En punto de las 07:00 horas de este jueves, los datos de Alejandro se metieron a la plataforma “Mi Vacuna” y tres minutos después ya tenía un registro exitoso para la vacunación contra Covid-19.

Después de ingresar su CURP y validar que “no es un robot”, se capturó la dirección, código postal, teléfono y correo electrónico.

Tras lograr su registro exitosamente y descargar su comprobante con folio, Alejandro espera la llamada para saber el día, lugar y hora para vacunarse.

Para agilizar el registro a "MiVacuna" se recomienda

1. Tener a la mano el CURP de la persona que se quiere registrar.

2. Borrar la memoria caché.

3. Intentar en varios nevegadores.



¿Cómo y dónde me registro para la vacuna contra Covid-19?

Si eres un adulto mayor de 60 años o conoces a algunos, estos son los 10 pasos para completar tu registro y acceder a la vacuna.

1.- Entrar a la página https://mivacuna.salud.gob.mx.

El Gobierno federal indica que los adultos mayores pueden apoyarse en amigos y familiares que tengan acceso a internet. Una vez el sitio electrónico, se tiene que ingresar la CURP; descargar una guía de registro y consultar consultar el aviso de privacidad.

La CURP se puede consultar en caso de que no se conozca o no se tenga a la mano.

2.- Introduce la CURP.

3.- Verifica que los datos sean correctos y selecciona la opción “Quiero Vacunarme”. En el caso de que los datos no coincidan, presiona “regresar” y confirma los datos de la CURP que se ingresó.

4.- Selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo. No importa si este domicilio no coincide con el de tu identificación oficial; lo importante es saber dónde te ubicas actualmente para registrarte en tu centro de vacunación más cercano.

5.- Agrega el código postal si lo conoces y para contactarte, uno o más teléfonos y correos electrónicos, personal o de familiares

6.- En “Notas de Contacto” puedes agregar más detalles como el horario al que prefieres que te llamen o si el teléfono es de algún familiar o amigo.

7.- Da clic en “Enviar”.

8. Una vez que aparezca este mensaje, puedes solicitar tu comprobante dando clic al botón “comprobante”.

9.- En caso de error, solicita la llamada de aclaración y proporciona un teléfono de 10 dígitos para que te localicen y se corrijan. Da clic en enviar.

10.- Una vez que te hayas registrado, espera la llamada de un servidor de la Nación, que te proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte.