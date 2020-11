COVID deja sin vida celebración de Día de Muertos, narra trabajador del panteón de Pachuca

La celebración del Día de Muertos, por la pandemia del COVID-19 “está muerta”, narró Beto, un trabajador que desde hace 28 años construye capillas en el panteón municipal de Pachuca.

A la entrada del cementerio, una manta del Concejo de Pachuca detalla: "Atento Aviso. Por mantenerse Pachuca en semáforo epidemiológico naranja, el Panteón Municipal permanecerá cerrado a los festejos con motivo del Día de Muertos".

"En caso de sepelio, los deudos solo podrán ingresar con las restricciones dispuestas por las autoridades de Salud", agrega.

A quienes pretenden entrar, los trabajadores del ayuntamiento les recuerdan que están cerrados los panteones porque así lo decidieron las autoridades.

El albañil recordó que en estos días el panteón se pintaba de amarillo y rojo, había músicos y gente que acudía a adornar las tumbas, la primera en la historia del panteón pachuqueño es la de Tomasita, y aunque hay algunas que lucen abandonadas, siempre va alguien a visitarlas.

La tumba del General Felipe Ángeles cada año era visitada por sus familiares, que viven en Chihuahua, aseveró el sepulturero. También están enterrados Nicolas Flores, Teodomiro Manzano, Juan Guillermo Villasana y Ramón Guillermo Bonfil, considerados hidalguenses ilustres.

Incluso en la fosa común siempre hay una persona que deja flores a quienes no tienen familia o no han sido identificados, pero esta vez no se pudo, detalló en entrevista con AM Hidalgo.

Beto mencionó que con el COVID-19 ha aumentado de diez a 11 servicios diarios. A quienes mueren por coronavirus los creman y como protocolo deben vestir un traje especial al que comparó con el de un astronauta.

Beto relató que desde que iba en cuarto año de primaria empezó a trabajar en el panteón "acarreando agua" y mencionó que esta es la primera vez que ve un Día de Muertos así, “muerto”.