COVID en Hidalgo: suman dos diputados fallecidos y 12 contagiados

José Luis Muñoz Soto, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es el segundo diputado de la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo que fallece por COVID-19. Además, hasta el momento se han contagiado 12 legisladores, diez de ellos en funciones y dos tras campañas políticas.

En noviembre de 2020 se dio a conocer el fallecimiento de Luis Felipe Celis Moreno, diputado suplente del morenista Jorge Mayorga Olvera, cuya profesión era médico y se dedicó a atender enfermos de coronavirus. El legislador estuvo en funciones brevemente en marzo, cuando el titular pidió licencia para buscar postularse como alcalde de Tepeapulco.

La última diputada que dio a conocer que había dado positivo a coronavirus fue la panista Claudia Lilia Luna Islas, quien en sus redes sociales dijo que se encontraba en recuperación.

“Llevo cinco días en cama con COVID y la verdad yo sí me sentí muy mal, a diferencia de otras personas a mí me dio tos, dolor de cabeza, articulaciones, dolor en la espalda, me enfermé del estómago y dos días pensé que no la contaría”, expresó en sus redes sociales.