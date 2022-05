“Caballo que alcanza gana”, advierte presidente del PRI en Hidalgo

Según el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRl) en Hidalgo, Julio Manuel Valera Piedras "caballo que alcanza gana", al referir que la campaña de la candidata de la coalición "Va por Hidalgo" a la gubernatura, Carolina Viggiano ha crecido y eso quedó demostrado durante el segundo debate.

El también coordinador del tricolor en el Congreso del Estado, agregó que su abanderada dejó claro "quien sabe, quien quiere, quien conoce y quien puede gobernar esta entidad federativa".

Lo anterior, luego de los eventos que encabezó Viggiano en la Huasteca hidalguense este fin de semana, donde participó en una cabalgata que se llevó a cabo por las principales calles y avenidas de la cabecera distrital.

La campaña de su candidata "va muy bien", dijo, pues refiere que ésta ha ido creciendo con el pasar de los días, al grado que se atrevió a decir abiertamente esa frase coloquial del argot político que reza, "caballo que alcanza gana".

Reconoció que la candidata de la coalición integrada por PAN-PRI-PRD dejó claro que ella sí sabe y puede gobernar, pues gracias a la experiencia que tiene en el ámbito educativo, en la obra pública que ha gestionado y en derechos de pueblos indígenas, "ella es la mejor opción para seguir transformando Hidalgo".

Valera Piedras reiteró que las preferencias hacia la candidata de Va por Hidalgo continúan creciendo y dijo que estar seguro que los vecinos de esta región no le van a escatimar el apoyo a Carolina Viggiano, a quien llamó "hermana de huastecos y serranos".

Aseguró que sus contrincantes políticos le siguen apostando a Morena para ganar. Sin embargo, refiere que esto no les ha dado el resultado que esperaban y puso como ejemplo la jornada de revocación de mandato, donde pese a los acarreos y otras irregularidades visibles, finalmente no lograron el objetivo esperado, “por eso andan muy desesperados, porque no les ha salido bien con su candidato”.