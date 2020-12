Cae sujeto que simulaba ser parte del CJNG para extorsionar a vecinos en Tepotzotlán

“Si no entregas el dinero que te pedí, voy a ir contra tu familia”, era parte de los mensajes que presuntamente Geovanny emitía a vecinos para extorsionarlos haciéndose pasar como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes llevaron a cabo la detención del presunto delincuente.



César Geovanny, de 29 años de edad, fue detenido por agentes de la Fiscalía Regional de Cuautitlán de la FGJEM, quien es investigado por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de un vecino del municipio de Tepotzotlán.



Un vecino denunció ante la Fiscalía mexiquense que recibía mensajes de amenaza en su domicilio en la colonia San Mateo Xoloc, en Tepotzotlán, así como mensajes mediante una red social, en los cuales un sujeto que se ostentaba como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, le exigía dinero a cambio de no hacerle daño a él o su familia, por lo que elementos de la FGJEM llevaron a cabo un operativo para ubicar y detener al probable partícipe.



Policías de investigación desplegaron un operativo en la colonia Ex Hacienda de San Miguel, en Cuautitlán Izcalli, donde fue detenido César Geovanny “N”, además le fue asegurado un teléfono celular y una bolsa con dinero; efectivo que momentos antes había recibido como pago de la supuesta extorsión.



César Geovanny fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien integró elementos de prueba a una carpeta de investigación y luego remitió al detenido ante un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, quien habrá de determinar su situación legal, sin embargo se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra, puntualizaron autoridades de la Fiscalía mexiquense.





