Café suplica ayuda para su amiga muerta, después huye con su dolor

Roberto Ramírez fue testigo de un acto de bondad y lealtad que sobrepasó los umbrales de la muerte.

A continuación reproduciremos su testimonio de la historia de café y blanca, dos perritos que bien son el ejemplo de la frase:

Hasta que la muerte los separe” y que muy amablemente compartió.

Hay que ser empáticos:

Ayer salí como todos los días a las seis de la mañana y vi una escena que no salió de mi cabeza.

Vi a dos perritos uno café recostado cerca de una perrita blanca, la carita del café era triste y con la cabeza agachada oliendo y lamiendo a la perrita blanca.

Cuando pase junto a ellos el perro café se alertó y la blanca obviamente no reaccionó estaba muerta. ¿Cómo? no sé, pero estaba ahí tirada junto a un árbol.

Yo no tengo mascotas, por cuestiones que no explicaré, pero no dejo de dar empatía hacia el perro café́.

El perro café́ todo el día estuvo pegado a la que seguramente fue su acompañante de muchas aventuras, la rodeaba, la movía, se acostaba cerca de ella esperando que se despertara.

Le lleve agua y comida que probó muy poco, él tenía una pena muy grande y la trasmitía.

Llamé a varios lugares, intenté contactar a varias personas de sociedades caninas y nada, ese perro necesita ayuda.

Así pasó todo el día, algunas personas le daban agua o comida.

Hasta que dos personas llegaron una llamada Azul y el otro un muy buen policía.

Azul con todo y sus limitaciones, pendientes de casa, entre otras cosas, cuando se enteró de la historia de los perritos, realizó todo lo posible para darle atencióńn al can y llevarse a la fallecida a cremar.

El policía del cual no diré su nombre, buscó y contactó a proteccióńn animal de la Alcaldía Coyoacán, en la misma alcaldía brindaron el apoyo.

Y si hay que felicitar cuando lo merecen, no todo es queja.

Ya con el apoyo que llegó junto con la oscuridad del nuevo horario. Azul dijo -yo le doy refugio al perrito café́ en mi casa, solo ayúdenme a subir a la perrita para llevarla a cremar.

La perrita muerta fue subida al carro, y con ello las esperanzas de que café subiera y ambos partirían a sus respectivos destinos, una al crematorio y el otro al refugio.

Sin embargo, el perrito café́ huyó tan fuerte como su dolor y su tristeza para desaparecer así, como llegaron a esa fatídica esquina.

Café́ sigue sin aparecer, sin saber que formó y nos regalo lazos de amistad entre gente que jamás nos habíamos visto en nuestra vida y qué más de uno le brindaría el amor que sin duda le hace falta".