Caída de empleos se detendrá en julio, estima AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que para julio próximo se detendrá la caída de los empleos formales ante el IMSS porque como adelantó la crisis económica será en "V".

“Qué estoy pensando, qué deseo con toda mi alma, y qué me indican mis datos, que en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal, a los trabajadores inscritos en el IMSS, si no hay aumento se van a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos”.