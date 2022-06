Cambia PGJEH peritaje sobre atropellamiento de Liliana; dictamina culpa compartida

Tras señalar anomalías en la investigación del atropellamiento donde murió Liliana, la PGJEH emitió otro dictamen donde indica que la víctima cruzó cuando el semáforo estaba en verde y pese a que el conductor iba ebrio la responsabilidad es compartida, informó así su hermano Rubén Olguín y comentó que hay evidencia que el acusado acababa de comprar una botella de alcohol para “seguir la fiesta”.



Rubén Olguín Ramírez dio a conocer que tras la exigencia pública de justicia hecha el 9 de junio, recibió una llamada del encargado de la averiguación del caso de su hermana, cuando anteriormente no lo habían contactado y lo citaron el pasado martes 14 a una reunión con Francisco Javier Santander, subprocurador de procedimientos penales de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).

Comentó que el subprocurador reconoció que el peritaje que culpa a Liliana por traer ropa oscura en horario con poca luz y que no cedió el paso al vehículo en tránsito es penoso y de no creerse. Sin embargo, les mostró a sus familiares un nuevo peritaje que dice que por medio de videos se ve que la ahora occisa cruzó cuando el semáforo estaba en verde por lo que el dictamen determinó culpa compartida entre ella y el conductor.

“Se nos hace una burla la protección que le ofrecieron al conductor en cuanto a que no se hizo el (examen) toxicológico, que lo dejaron salir, no se nos permitía ver los videos y a la fecha no los hemos visto, pero dicen que viendo el video mi hermana cruza cuando estaba en verde, que por eso ahora ya es culpa compartida”, refirió en entrevista con AM Hidalgo.