Cambian decálogo moral de AMLO por árbol de Navidad en Torre Legislativa

La placa que contenía el decálogo moral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue retirada de una pared de la Torre Legislativa de Hidalgo y en su lugar fue colocado un árbol de Navidad.

Dicho precepto fue colocado por instrucción del expresidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, emanado de Morena, quien el 16 de octubre pasado transfirió el cargo a la priista María Luisa Pérez Perusquía.

El decálogo fue enviado el pasado 13 de junio por el presidente de México a los secretarios del Gobierno federal, directores de empresas u organismos públicos paraestatales, así como a los servidores públicos en general.

“Me dirijo a ustedes con la intención clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”, escribió López Obrador en el decálogo.

Además, el presidente reiteró que “todos estamos obligados a honrar y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos”.