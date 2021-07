Campaña en inglés sobre uso de cubrebocas genera polémica en Tasquillo

Con una campaña en inglés, el ayuntamiento de Tasquillo pretende concientizar sobre el uso de cubrebocas a hijos de migrantes que arriban a la región con motivo de las vacaciones de verano; sin embargo, esta acción ha generado polémica entre los habitantes.

En la estrategia fueron colocadas grandes lonas blancas con texto azul en idioma inglés en los principales accesos del municipio. "Please, wear a face mask, thank you", cuya traducción es, "por favor, usa cubrebocas, gracias".

Sin embargo, la campaña que de acuerdo con el gobierno municipal está dirigida a los hijos de paisanos, ha generado polémica entre la población que a través de redes sociales reclama que: "Somos hñähñus y quiere tratarnos como gringos", "Ahora la alcaldesa ya habla spanglish".

El departamento de migración municipal dijo desconocer el número exacto de migrantes que arriban a la región en las vacaciones de verano, pero señaló que son más de 500.