Cancelan su boda y usan el dinero para pagar 4 lunas de miel

Planear una boda no es tarea fácil, siempre habrá detalles al momento de llevar a la realidad "el día más feliz de tu vida", sin embargo esta pareja sorprendió a todos tras cancelar su boda.

Yulia Thomas y su prometido llevaban meses planeando su boda, pero lo que debía ser un momento de cuento de hadas, se transformó en su peor pesadilla.

La pareja se encontraba entusiasmada por su enlace, incluso habían ahorrado la nada despreciable suma de 15 mil dólares para el gran evento. Pero el estrés de los preparativos, los gastos inesperados y las constantes opiniones terminaron por abrumarlos. Yulia estaba tan presionada que su cabello se caía a mechones y tenía episodios de insomnio.

Para evitar más problemas de salud y en la relación, la pareja decidió casarse en una ceremonia privada y sin tantos lujos.

Se volvió tan estresante, costoso, nuestras familias nos empujaban en diferentes direcciones. No quería entretener a los invitados y no me importaba el vestido de novia. No se parecía en nada a lo que muestran en las películas. Llamamos a dos de nuestros mejores amigos, corrí a la tienda y compré un vestido blanco de 50 dólares y nos casamos tres horas después.