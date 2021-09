Cancelar esquema de RFC, no afecta funciones de notarios: Colegio en Hidalgo

Ante la baja del SAT a fedatarios incorporados al esquema de inscripción en el RFC, los notarios públicos de Hidalgo continúan ejerciendo sus funciones, ya que la inscripción en la cuenta digital es voluntaria, además que la expedición de patentes o inhabilitaciones es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, indicó el Colegio de Notarios del estado.

En el Esquema de inscripción en el RFC a través de fedatario público por medios remotos”,

algunos Notarios tanto de Hidalgo como del país optaron por no solicitar la renovación al esquema por razones diversas estrictamente personales pic.twitter.com/Q3OGNHNTzH — Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo (@de_notarios) September 24, 2021

Luego de que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la lista de los mil 22 fedatarios públicos que incurrieron en alguna causal de cancelación del esquema de inscripción al RFC por canales remotos, entre ellos 28 de Hidalgo, el Colegio de Notarios del estado emitió su postura al respecto.

Señaló que hasta la fecha sólo hay un notario de la entidad que fue inhabilitado y todos los demás continúan en pleno ejercicio de su función.

A excepción de quienes cuentan con licencia por ocupar un cargo público en términos de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo, entre ellos el procurador de Justicia del estado Alejandro Habib Nicolás y el secretario de Turismo Eduardo Javier Baños Gómez.

Mediante redes sociales, el organismo explicó que el esquema de inscripción en el RFC a través de fedatario público por medios remotos, es de participación voluntaria.

Por lo que los notarios se incorporaron voluntariamente a petición del SAT, para brindar un servicio completo al constituir sociedades; sin embargo, algunos de Hidalgo y del país optaron por no solicitar la renovación al esquema por razones diversas y personales.

Precisó que el SAT dio de baja de manera unilateral a notarios fallecidos, a aquellos que no están en ejercicio, a los que no les interesó tramitar la renovación, a quienes realizaron el trámite y el SAT no verificó el domicilio fiscal y a los que no integraron los expedientes de altas, pero en ningún caso por realizar actos indebidos.

Además, puntualizó que la expedición de patentes y habilitación de los notarios es competencia exclusiva de los gobiernos de las entidades federativas y no del SAT.

NOTARIOS NO SON RESPONSABLES DE IRREGULARIDADES DE EMPRESAS: COLEGIO

El Colegio de Notarios de Hidalgo señaló que la actividad irregular e ilegal de empresas conocidas como “factureras” o “fantasmas” conforma un delito de origen complejo y multifactorial, por tanto la responsabilidad de un notario al constituir una empresa no es ni puede hacerse extensiva al uso que sus accionistas pretendan darle a la empresa, por lo que rechazó que la atribución de conductas indebidas a los notarios como causa de su baja del esquema.

Precisó que la cancelación de registros a notarias y notarios del país, por parte del SAT, se refiere, exclusivamente, a la posibilidad de llevar a cabo la inscripción al RFC de personas físicas o morales en sus oficinas, por lo que nada califica ni modifica el que continúen ejerciendo su función notarial plenamente, incluso en la constitución formal de empresa y otros actos.

El SAT cuenta con el registro de mil 766 fedatarios incorporados al esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos, de los cuales, 744 presentaron aviso de renovación de vigencia durante junio y julio de 2021 pertenecientes principalmente a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Mientras que mil 22 fedatarios públicos no presentaron su aviso y adicionalmente más del 50 por ciento no cumplió con la entrega de la documentación de las inscripciones que realizaron por lo que serán notificados y cancelados de ese esquema.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos