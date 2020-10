Candidatos usan a ‘Fili’ y Camacho para debatir por Mineral de la Reforma

Los candidatos a alcaldes en Mineral de la Reforma usaron como argumento el desempeño de las pasadas administraciones emanadas de PRI y PAN en ese municipio para confrontarse durante el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

Israel Félix Soto, candidato del PRI, mencionó que de ganar las votaciones, cada cuatro meses realizará auditorías, luego que, dijo, los dos presidentes municipales anteriores han robado, y mencionó la administración que encabezó Raúl Camacho Baños, detenido por uso ilícito de atribuciones.

Ante ello, Luis Baños, candidato del PAN, pidió no olvidar al expresidente municipal, Filiberto Hernández, quien también fue detenido.

El panista aprovechó su participación para negar que la pasada administración en Mineral de la Reforma haya aumentado impuestos, como lo apuntó Israel Félix, quien prometió disminuir el cobro de predial.

Luis Baños acusó que Morena promete limpiar la corrupción, cuando el gobierno de ese partido fue exhibido con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Hilda Miranda, candidata de la coalición Juntos haremos historia en Hidalgo, la cual encabeza Morena, dijo que pondrá orden en lo que hicieron mal las administraciones municipales anteriormente encabezadas por PRI y PAN.

Mientras que Eduardo Medécigo Rubio, de Podemos, declaró que los calentadores y materiales de construcción, que son propuestas de la candidata Hilda Miranda, ya fueron entregados por otro candidato.

A diez días de las votaciones del 18 de octubre, los candidatos confrontaron sus propuestas en problemáticas del municipio, tales como seguridad, hospitales inconclusos, expedición de licencias para fraccionamientos, rescate de espacios públicos, así como bacheo y recolección de basura.

Luis Baños señaló que la Policía Municipal no será entregada al gobierno del estado; Dulce María Sánchez Martínez, de Nueva Alianza, dijo que los candidatos no deben prometer cosas que no podrán cumplir y Julio Alberto Barrios Martínez, de Más por Hidalgo, propuso la primera escuela de género.

LUIS BAÑOS, PAN

La Policía Municipal no será entregada al gobierno del estado.

Ampliará red de videograbación.

Recolección de basura se trabajará de manera coordinada con Pachuca.

Adquirirá maquinaria para dar mantenimiento a todas las vialidades.

EDUARDO MEDÉCIGO RUBIO, PODEMOS

Casa rosa, espacio para mujeres que sufren violencia intrafamiliar.

Andadores culturales comunitarios.

Instituto Municipal del Emprendedor para reactivar la economía.

ISRAEL FÉLIX SOTO, PRI

Rescatar centros deportivos abandonados.

Propone laboratorios de paz dirigidos a los jóvenes.

Comités ciudadanos de auditoría financiera.

La última administración panista subió impuestos como predial, por lo que propuso que en la primera sesión de cabildo en su gobierno, aprobará una disminución.

“Bufones aprendices hay muchos dentro de la política”, dijo.

HILDA MIRANDA, MORENA

Problemas heredados por PRI y PAN. “Componer y poner en orden lo que ellos hicieron mal”, dijo.

Trabajar en la recolección de basura.

Recuperar espacios públicos para centros deportivos.

En primer año de gobierno pondrá en marcha programa de bacheo con tecnología de punta, que se traducirá en 300 mil metros cuadrados restaurados.

Pidió cuidar las casillas y denunció el reparto de despensas previo a la elección del 18 de octubre.

DULCE MARÍA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, NUEVA ALIANZA

Permisos otorgados a fraccionamientos sin regulación, en esta condición hay más de 15.

Señaló que fue cancelado el Fortaseg y el presupuesto para escuelas de tiempo completo, así como desaparecieron el Seguro Popular.

Mostró un mensaje escrito: “Qué crees, yo tampoco les creo”.

JULIO ALBERTO BARRIOS MARTÍNEZ, MÁS POR HIDALGO

Primera escuela de género.

Incubadora de empresas.

El municipio tiene 18 elefantes blancos desde hace siete años, los cuales serán transformados en espacios deportivos y recreativos.

RENATTA MURÁN, PRD

Examen de control y confianza para detallar si los candidatos son aptos para gobernar y garantizar cuentas claras.

Pidió a los candidatos hablar con honestidad a los ciudadanos.

“Tenemos siete hospitales que no están terminados en el municipio”.

ENNA KARELL, MOVIMIENTO CIUDADANO

Pidió a sus compañeros candidatos hablar con la verdad.

Rescatar cargos de poder para empoderar a los ciudadanos.