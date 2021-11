Carece de seguridad social 56% de población hidalguense: SSH

Los Servicios de Salud de Hidalgo brindan atención a más de 1 millón 724 mil 785 hidalguenses que no cuentan con algún tipo de seguridad social, lo que representa 56 por ciento de la población total del estado, indicó el titular de la dependencia Alejandro Efraín Benítez Herrera.

Durante comparecencia en el Congreso local, el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) detalló que para la atención de la población hidalguenses sin seguridad social cuenta con una infraestructura compuesta por 483 centros, 38 unidades médicas móviles, 15 unidades médicas especializadas, 16 hospitales, y dos unidades de apoyo.

En dichos lugares labora una plantilla de 16 mil 119 trabajadores de la salud, que operan con base en un presupuesto de 6 mil 913 millones de pesos de los cuales 65.41 por ciento se destina al pago de la nómina, 33.24 por ciento a la compra de insumos médicos, pago de servicios y gasto de operación, mientras que 1.35 por ciento se dirige a inversión.

Por otra parte, el secretario dio a conocer que con el objetivo de fortalecer la infraestructura de Servicios de Salud de Hidalgo durante el quinto año de gobierno se destinaron más de 179 millones de pesos en gasto de inversión, de los cuales 80.4 millones de pesos fueron para acciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura actual.

Así como cinco acciones de obra nueva con una inversión de más de 64.4 millones de pesos y 34.4 millones para equipamiento, lo que impactó en 86 unidades médicas y en 13 cámaras de la red de frío.

El funcionario estatal reiteró ante las y los legisladores que el desabasto de insumos médicos es “el problema más álgido y sentido por el cual atraviesan prácticamente todas las unidades médicas de los Servicios de Salud Hidalgo”.

Detalló que en el ejercicio 2021, de mil 14 claves solicitadas y validadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se adjudicaron para la compra a la UNOPS y al propio Insabi 902 claves; y de todo ese catálogo de insumos, a la fecha la entidad ha recibido 593 claves lo que representa 65.7 por ciento del abasto; sin embargo, en cantidad de piezas, sólo se ha recibido el 29.8 por ciento.

“Derivado de lo anterior y en el afán de no dejar desprotegida a la población por la falta de insumos médicos, Servicios de Salud de Hidalgo ha tenido que realizar compras emergentes de los insumos médicos asociados a la compra consolidada y no suministrados, aunque las cantidades adquiridas siguen sin ser suficientes, ya que únicamente se pueden adquirir insumos con base en los precios de referencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no a los precios de mercado, lo que limita su adquisición”, señaló.