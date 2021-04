Carecen autoridades de protocolos para responder ante maltrato animal: Invictus

En Hidalgo faltan protocolos adecuados y exprofeso para la atención de denuncias contra maltrato animal, una guía para el trabajo coordinado de cuerpos policiacos municipales y estatales, además de capacitación a oficiales para que conozcan que es su obligación acudir y levantar los reportes pertinentes, señaló la directora de la Fundación Invictus, Erika Ortigoza Vázquez.

Luego del frustrado rescate de 17 equinos en la colonia Venta Prieta de Pachuca, la activista denunció que la omisión de las autoridades dio paso a que los propietarios pudieran llevarse los 15 caballos y dos burros que presentaban maltrato evidente.

Relató que desde el inicio las autoridades evidenciaron su falta de conocimiento en la atención de la queja por maltrato animal, “cuando se hace la denuncia no la quiere atender la Policía Municipal, ni Protección Civil, porque sienten que no está dentro de sus atribuciones y facultades; nadie quiere tomarla porque preguntan a dónde llevarán los caballos”.

Detalló que de los 17 equinos que mostró en videos donde hizo pública la denuncia, la mayoría eran geriátricos, diez animales presentaban lesiones fuertes en piel, unos con mordeduras, luxaciones en tobillos y en patas, además estaban sin agua, sin comida, sin techo y sin asistencia de alguna persona.

Ortigoza Vázquez comentó que probablemente iban a ser sacrificados para venta de carne clandestina, “si bien es cierto que en Hidalgo no está prohibido el consumo de carne de caballo, sí está regulado el sacrificio animal que debe estar apegado a la Norma Oficial Mexicana, el proceso de hacer el cárnico, la cadena de frío y cómo lo venden”, explicó.

EN 24 HORAS EMITIERON ORDEN DE CATEO

Pese a que la directora de Invictus advirtió a las autoridades que si no resguardaban a los caballos estos serían llevados a otro lado, no hubo pronta respuesta, “es triste y lamentable que no sepan atender un protocolo de estos, que haya tantas preguntas del Ministerio Público a otras instancias de saber cómo hacer el cateo o cómo hacer el peritaje”.

Recordó que después de transmitir en vivo en redes sociales el 1 de abril, fue contactada por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) donde demoraron 24 horas en emitir la orden de cateo, “dicen que salió tarde el cateo porque yo me tardé en conseguir las cosas, como si fuera mi obligación. Aun así me comprometí a conseguir transporte, resguardo, remolques y alimentos”, agregó.

Comentó que es increíble que siendo Hidalgo la Cuna de la Charrería, autoridades carezcan de peritos especialistas en caballos. Fue hasta las 17:00 horas del viernes 2 de abril cuanto acudieron con la orden de cateo, pero en el lugar ya no estaban los caballos.

“Esto sucede porque no se tiene conocimiento, porque ni actúan como casos emergentes, porque no conocen el proceso. Existen figuras jurídicas como audiencia innominada, cuando no saben el nombre”, mencionó.

CONTINUARÁ INVESTIGACIÓN

Tras el fallido rescate, la PGJEH le aseguró que la investigación continuará para dar seguimiento al delito; sin embargo, la activista no descartó que los animales ya hayan sido sacrificados y vendidos.

“Es un caso que me indigna, porque les faltan protocolos adecuados y exprofeso para ello, falta el ABC para que las Policías trabajen coordinadamente, para que en un 911, en Protección Civil, o Seguridad Pública municipal, sepan que es su obligación acudir y levantar un acta de ello y ponerse en coordinación con la PGJEH porque se está cometiendo un delito”, refirió.

Erika Ortigoza reconoció que en la Procuraduría no dejaron ningún minuto sin atender el caso, “el problema es que no supieron cómo trabajar, cómo implementar, cómo asegurar, como resguardar. Pudieron haber dictado un aseguramiento precautorio en donde la persona no pierde su propiedad, pierde la posesión y se garantiza el bienestar de lo asegurado”.

Pidió a las autoridades competentes poner de su parte ante casos de maltrato animal y estar a la altura de los denunciantes; además, exhortó a los ciudadanos a continuar con las denuncias para que este delito no quede impune.

La Ley de Protección y Trato Digno para los Animales del Estado de Hidalgo establece que quien dolosamente realice actos de maltrato contra animales domésticos o ferales causándoles lesiones, se le impondrá de 15 días a un mes de prisión y multa de 25 a 50 Unidades de Medida y Actualización.