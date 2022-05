“Cártel de los Moreira” debe preocupar: Cesar Cravioto

Los hidalguenses tienen que estar muy listos y no permitir que “llegue el cartel de los Moreira al estado de Hidalgo; es el cártel que debería preocupar”, señaló el delegado nacional de Morena en el estado, César Cravioto.

Tras las pasadas declaraciones del diputado federal priista Rubén Moreira sobre que de ganar Julio Menchaca la elección de gobernador, existe el riesgo en Hidalgo de que incremente la violencia y el narcotŕafico, el delegado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) indicó que eso es mentira.

“Lo que vino a decir Rubén Moreira es una mentira”, ya que recordó que en 2017 cuando César Cravioto fue delegado político de Morena en Coahuila, gobernaba el ahora coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y la violencia imperaba en ese estado, dijo.

“El crimen organizado y la policía en Coahuila son uno mismo, y justamente es lo que no deben permitir los hidalguenses que ocurra aquí. Si aquí (en Hidalgo) hay problemas de inseguridad no se compara con la situación que se ha vivido en Coahuila”, refirió en conferencia de prensa.

El también senador de la República aseguró que la candidatura de Va por Hidalgo ya está perdida y ante la desesperación, al PRI lo que le queda es comprar los votos, seguir presionando y seguir mintiendo.

“Por dinero no van a parar, tienen mucho del estado de Coahuila y todos los moches que pide Alito, a empresarios; presiona a los periodistas para que hablen a favor del PRI. Dinero tienen, lo que va a ocurrir es que la dignidad de los hidalguenses no se va a vender, no les va a alcanzar los millones de pesos para revertir la tendencia que es irreversible”, expresó.

También hizo un llamado a la ciudadanía hidalguense a que cuide su credencial de elector, que no la entregue por nada, ya que es parte de las viejas prácticas de comprar su voto.

“No tengan miedo, van a empezar las llamadas a medianoche, van a empezar a decir que en tal lado van a entregar de todo a nombre del candidato, no les crean porque nosotros no jugamos así, jugamos limpio, no compramos votos, no cambiamos el voto por ninguna dádiva, estamos ofreciendo esperanza y transformación para Hidalgo”, puntualizó.