Casi 9 meses después y no han recibido apoyo tras inundación en Ixmiquilpan, acusa afectada

A casi nueve meses del desbordamiento del río Tula que afectó a miles de familias hidalguenses, Gabriela Simón, habitante del barrio de San Antonio, en Ixmiquilpan, acusa nulo apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal, ante la tragedia que dejó a su familia sin hogar y sin cosecha.

La calle Quinta de la cerrada Trinidad Moreno, en el barrio San Antonio, perteneciente a Ixmiquilpan, fue una de las más afectadas por el desbordamiento del río Tula el pasado 7 de septiembre; a decir de sus habitantes, ni el gobierno municipal, ni estatal o federal, han brindado apoyo a las personas damnificadas.

Tal es el caso de la familia de Gabriela, quien acudió este lunes a manifestarse en Pachuca para que autoridades estatales apliquen el recurso estipulado en el Presupuesto de Egresos de 2022 para obras públicas de primera necesidad en su municipio.

Aunado a lo anterior, Gabriela narró para AM Hidalgo la historia de su familia, quienes perdieron todo durante el desbordamiento del río, desde su casa hasta los sembradíos de maíz que utilizaban como sustento de su hogar.

“Nos quedamos por más de tres meses sin casa, nos quedamos con una gran deuda porque no pudimos vender más de 15 toneladas de maíz, el agua se llevó herramientas y nuestras pertenencias, duramos todo ese tiempo con la misma ropa”, señaló la joven mujer.

Según su testimonio, su madre, padre y hermano pudieron sobrellevar la situación con ayuda de los vecinos y la sociedad en general, quienes les brindaron alimento y cobijo durante el tiempo que se quedaron desamparados.

Al paso de tres meses, Gabriela y su familia no tuvieron otra opción más que regresar a vivir a su casa, pese a que aún se encontraba en condiciones deplorables y no habitable, por lo que todavía piden ayuda a la sociedad para sobrevivir.

Ante la situación que atraviesa la familia de Gabriela, mencionó que son incontables las veces que se han acercado a la presidencia municipal para que la alcaldesa Araceli Beltrán les brinde ayuda; sin embargo, en ninguna fueron atendidos.

De igual manera, la mujer señaló que en meses pasados trabajadores del gobierno estatal les comentaron que obtendrían un recurso de 85 mil pesos para recuperar su vivienda, pero ese dinero tampoco llegó.

También, del recurso otorgado por el gobierno federal a las familias damnificadas, Gabriela asegura que no les llegó nada, solamente los hicieron gastar dinero en pasajes a la capital hidalguense donde les externaron que se entregaría el apoyo.

“Eso del dinero del gobierno federal es falso, no nos llegó nada, solamente nos hicieron gastar dinero que no teníamos para venir a Pachuca porque según lo que nos decían aquí se iba a entregar ese dinero, pero aquí estuvimos como 15 veces y no nos dieron nada”, puntualizó con molestia la joven mujer afectada por las inundaciones del 7 de septiembre.