Castigarán en urnas a diputados que no promueven derechos de las mujeres: activistas

Bertha Miranda y Martha Canseco, activistas por los derechos de las mujeres en Hidalgo, indicaron que en las próximas elecciones, tanto a Ricardo Baptista como a Jorge Mayorga, diputados locales que buscan una alcaldía, la población femenina les cobrará en las urnas su omisión para aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Hidalgo.

La representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Hidalgo, Bertha Miranda Rodríguez, indicó que Ricardo Baptista, quien pidió licencia para buscar la candidatura a la presidencia municipal en Tula de Allende, por Morena, no puede ser un representante político de la población femenina.

"Es lamentable no solo que Jorge Mayorga pretenda una alcaldía, también Baptista, quienes se dicen defensores de derechos, pero cuando estuvieron en la posibilidad de garantizarlos a las mujeres no lo hicieron. Solo les interesa su posición política", señaló la activista.

En este sentido, Martha Canseco González, presidenta de Proyecto de Televisión Independiente A.C., refirió que las mujeres de la alcaldía por la cual se postule Mayorga, le tendrán que cobrar tanto su voto en contra ILE, como las burlas que realizó sobre el tema al comparar el aborto con la tauromaquia.

Puedes leer: Acusan burla de diputado de Morena, compara tauromaquia con aborto

"No queremos que sea fácil para esos hombres, agresores y machistas conseguir un cargo de elección popular, pues Morena llegó al poder por el voto femenino, pero nos quedaron a deber. Y no van a llegar", dijo Canseco González.

Bertha Miranda adelantó que generarán una campaña de información en algunos municipios para destacar las acciones u omisiones de los candidatos (sin distinción de género) y destacarán aquellos que no se comprometen con los derechos de las mujeres. Específicamente de diputados que no apoyaron la Interrupción Legal del Embarazo en el Congreso local el pasado 12 de diciembre.

"Desde el feminismo vamos a hacer una campaña para visibilizar a quienes no se comprometen con la población femenina. Y esperamos que la población juvenil responda a no votar por quienes no garantizan sus derechos", advirtió la presidenta de Ddeser.