Causa baja asesor de diputada a la Secretaría de Cultura, confirma Olaf

Juan Carlos Hidalgo Baca renunció la semana pasada a la Secretaría de Cultura del estado debido a que también cobraba en el Congreso local como asesor de la diputada de Morena, Corina Martínez García.

Así lo confirmó José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura estatal, luego que este medio revelara que Hidalgo Baca devengaba dos sueldos en diferentes entes gubernamentales, por los que recibía 29 mil 495.76 pesos mensuales.

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Conserva-asesor-de-diputada-sueldo-en-Secretaria-Cultura-20190328-0040.html

“En efecto (agregó el secretario de Cultura), Juan Carlos Hidalgo nos dijo que él está ingresando como asesor en el Congreso y en ese sentido, evidentemente le pusimos en suerte que no es compatible seguir ejerciendo una función en el Gobierno de Hidalgo, pues por Ley no se permite”.

Por ello se acordó tramitar su baja, ya que prefirió estar en el Congreso local; cabe señalar que el ahora asesor de la diputada morenista ostentaba un cargo dentro de la Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural en la Secretaría de Cultura de Hidalgo, por el que cobraba 14 mil 495.76 pesos.

“MI ASESOR RENUNCIÓ EN ENERO”, INSISTE DIPUTADA

Al respecto, la legisladora Corina Martínez reiteró que su asesor, Hidalgo Baca, a quien le pagan 15 mil pesos mensuales, le presentó su carta de renuncia a la Secretaría de Cultura en enero pasado.

“Lo confirmo, no está trabajando en la Secretaría de Cultura. Él renunció en enero y no sé qué pasa en la dependencia, pues no tienen al día su portal de transparencia y si no lo han dado de baja ese no es problema mío ni de mi asesor”, comentó.