La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en los siervos de la nación y el Censo del Bienestar, dependientes de la Secretaría del Bienestar, algunas de las anomalías incluyen un censo sin metodología, pago doble a servidores de la nación, contratos irregulares y más de 500 millones de pesos que necesitan ser aclarados.

En la entrega de la tercera Cuenta Pública 2019, la ASF dijo que el Censo del Bienestar no puede considerarse como tal un censo, pues presentó fallas en su metodología e implementación.

“En términos de metodología e implementación, la estrategia del Censo del Bienestar no puede considerarse un censo, debido a que no se levantó información del total de viviendas de ninguno de los 2 mil 457 municipios para los 119.5 millones de habitantes como se previó (…) además, la Secretaría del Bienestar no acreditó información para identificar a los municipios por estrato, a fin de lograr la plena verificación, con una cobertura total, de la identidad de los beneficiarios y sus necesidades sociales”, detalla el informe.