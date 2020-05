Cerveza, a punto de agotarse en el país, advierten

Ya no hay cerveza en México y la poca que aún puede encontrarse es la que se distribuyó hace más de un mes, por lo que está a días de agotarse el inventario, advirtió la presidenta de Cerveceros de México, Karla Siqueiros.

Esta condición se debe a la declaratoria de industria no esencial que realizó hace unas semanas el gobierno federal para el sector cervecero del país.

“Estamos parados. No hay producción, no hay distribución. Estamos listos y preparados para reanudar los trabajos cuando así lo acuerde la autoridad, con las más altas medidas y protocolos sanitarios. Pero en este momento estamos parados. No estamos produciendo una sola cerveza”, comentó Siqueiros.