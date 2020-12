César, hijo de Lupita D'Alessio denuncia sangrienta golpiza en casa de Arturo Montiel

César, hijo menor de Lupita D'Alessio denunció la noche de este martes que fue brutalmente golpeado en la casa del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel.

A través de un storie de Instagram, el músico dijo que los hijos del exgobernador del Partido Revolucionario Institucional lo golpearon luego de que fue contratado para ofrecer un show musical.

Con el rostro ensangentado, César explicó que le rompieron la cabeza y que su pareja, quien también aparece en dicho video, fue encerrada mientras en un automóvil mientras a él lo golpearon.

“Soy hijo de Lupita D'Alessio, me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel, del PRI me sacó a golpes de su casa, me abrió la cabeza, pido justicia”, indicó en el clip.

César detalló que fue contratado para dar tres horas de show, que finalmente fueron cinco, pero que la gente del gobernador lo sacó con violencia de la casa sin motivo aparente.

"Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel, del PRI, él me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento en su casa, aquí en Jazmines 1, me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia, mi mujer que trabaja conmigo”, detalla.

El hijo de la "leona dormida" pidió ayuda y aseguró que lo amenazaron de muerte; dejó claro que si algo le pasaba a él o a su novia, el responsable era Arturo Montiel y su familia.

"Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí, esto está en vivo, si nos pasa algo, si nos morimos es culpa de Arturo Montiel, él me hizo esto, es señor Arturo Montiel me partió la madre, él y su familia, en especial sus hijos".

"No hubo motivo específico para que me tuvieran que agarrar a golpes, enceraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes; no voy a parar hasta que se haga justicia, el señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada"

"Exhorto a las personas que me conocen que me ayuden, que me ayuden a salir de aquí, estamos encerrados mi mujer y yo".

En su cuenta de Instagram compartió una fotografía de su estado, aunque horas más tarde la borró.

"Este es el estado en el que me dejó el hijo del ex gobernador del Estado de México “Arturo Montiel “ ¡exhorto a todos mis amigos personales y del medio que compartan este abuso!", dijo.

Sus hermanos, Jorge y Ernesto, dijeron en Instagram que estaban al pendiente de su hermano.