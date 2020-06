Chumel, Tenoch Huerta y Maya Zapata hablan de racismo tras cancelar foro de Conapred

Luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) canceló el foro “Racismo y/o clasismo en México”, la organización Racismo MX realizó el debate "El Racismo no es un chiste".

El evento contó con la participación de la actriz Maya Zapata, el actor Tenoch Huerta y el comunicador Chumel Torres, a quienes se les canceló su participación en el foro del Conapred. También intervino la analista social Mariana Ríos; Federico Navarrete, académico de la UNAM y la escritora, Jumko Ogata.

Desde el punto de la comedia, redes sociales y el entretenimiento los participantes dialogaron sobre el racismo.

En su intervención, Maya Zapata destacó que los medios de comunicación son los que han reproducido a gran escala el racismo. “Es importante la representatividad, que no se siga sosteniendo la historia única, no solo en la comedia, si no en todas las narrativas”, indicó.

Por su lado, el académico Federico Navarrete expresó que para hacer comedia sin racismo en México es tiempo de modificar no solo las actitudes individualistas, sino realizar cambios desde el sistema.

El youtuber Chumel Torres señaló que el racismo en la comedia mexicana se ha visto normalizada debido a que así ha sido educada la gente a través de los medios de comunicación, por lo que para poder cambiarla se necesitan diseñar nuevos contenidos.

Dentro de una de sus participaciones Chumel hizo referencia al Conapred y señaló la presunta renuncia de su titular Mónica Maccise.

“Un Conapred que ayer dijo el presidente no conocer, eso es lo más ofensivo que ha pasado en la semana, Mónica Maccise presentó su renuncia ahorita, por qué, porque íbamos a hablar de racismo”, refirió Chumel Torres.

La escritora Jumko Ogata se pronunció por no sólo reflexionar sobre el racismo, sino que se lleve a cabo junto con acciones, además de que es importante que las personas que tienen espacios privilegiados incluyan a comunidades desempoderadas y así tener una perspectiva digna.

El actor Tenoch Huerta indicó que para cambiar la comedia en México se necesita reconocer en qué somos racista y después desmontarlo, para hacer otro tipo de comedia o contenidos.

“El humor va dirigido en contra de los arquetipos de poder para liberarnos, desahogarnos, de esa manera le regresamos de manera simbólica el daño que han ejercido sobre los de abajo”, manifestó Huerta.

Además sugirió que se legisle para que la televisión abierta esté obligada a incluir una mayor representatividad de la gente.

Por último, la analista social Mariana Ríos habló sobre la comparación de la comedia entre México y Estados Unidos, país en el que dijo se ha trabajado para realizar comedia de manera distinta y evitar estereotipos.

Sugirió que para evitar el racismo en los contenidos que ofrecen los medios de comunicación, se debe dejar de consumir todo lo que está siendo racista, poder darle voz a otros que han sufrido opresión y no han podido hablar.