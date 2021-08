Cierran relleno sanitario de Ixmiquilpan, reclaman falta de atención de alcaldesa

Pobladores de la comunidad El Mandho, en Ixmiquilpan, cerraron el relleno sanitario, con lo que dejan al municipio sin un vertedero dónde desechar las más de 80 toneladas de basura que diariamente genera la demarcación.

Habitantes argumentaron falta de atención por parte de la presidenta municipal Araceli Beltrán Contreras quien, aseguran, no los ha recibido en audiencia ante petición de obras en su localidad.

Algunos de los vecinos de El Mandho refirieron en entrevista que aún esperan una reunión con la alcaldesa, al señalar que desde hace aproximadamente dos semanas fue solicitada con el objetivo de asentar su solicitud de obras y trabajos en la comunidad.

Indicaron que se trata de obras de infraestructura, caminos, agua potable y otras más. Sin embargo, pese a la constante insistencia de los habitantes, mencionaron que no ha sido posible ni siquiera localizar a Beltrán Contreras en la presidencia municipal.

Siempre dicen que no está porque supuestamente está atendiendo otros asuntos y reuniones de trabajo, pero no es posible que siempre sea lo mismo, pues si según siempre está trabajando dónde están los resultados”, cuestionaron.

Ante esta situación y molestos por las constantes negativas por parte de personal del ayuntamiento, decidieron cerrar el depósito de basura que se encuentra en su localidad, el cual opera desde 2019.

El cierre del vertedero generó desde ayer caos e inconformidad por parte de ciudadanos, al no contar con el servicio de recolección por parte del ayuntamiento.

Lo anterior ha derivado en calles sucias repletas de bolsas de basura, muchas de ellas roídas por animales que en busca de comida rompen el plástico y el contenido queda expuesto sobre el piso. Esto se complica con las rachas de viento que arrastran los residuos y esparcen los desperdicios.

Hoy le tocaba pasar al camión de la basura aquí en Panales y no lo hizo, pero lo peor es que ni siquiera avisan que no va a haber servicio. En este caso la presidencia municipal debería tomarse la molestia de notificar que por un problema no van a poder trabajar y así nosotros tomamos nuestras precauciones”, reprochó un habitante.

A lo anterior se suma la preocupación de habitantes quienes advierten por los desechos de personas infectadas con coronavirus, “que tal si ahí en las calles tenemos la basura regada, y la gente sin saber pasa por ahí o el aire la arrastra”, mencionaron.

De acuerdo con información oficial del ayuntamiento, diariamente el municipio genera cerca de 80 toneladas de basura, por lo que es de suma importancia contar con un lugar para dar tratamiento a todos los residuos.

AM Hidalgo intentó buscar respuesta del ayuntamiento, el cual no emitió al argumentar que no hay un titular del área de Comunicación Social y recordó que hace una semana Mauricio Hernández presentó su renuncia a tan solo un mes de haber asumido el cargo.

Cabe destacar que esta misma situación sucedió hace un año cuando habitantes de El Mandho de igual manera impidieron verter la basura en el relleno sanitario debido al incumplimiento de obras por parte del entonces edil Pascual Charrez Pedraza, quien tuvo que ceder ante la presión ciudadana y llegar a un acuerdo con los representantes del basurero municipal.

