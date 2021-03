Cierre de antros por COVID en Hidalgo deja pérdidas por 300 mdp

Pérdidas económicas superiores a los 300 millones de pesos y cierre de más de 40 establecimientos, son parte de las afectaciones registradas tras diez meses en que antros y centros nocturnos han estado cerrados por COVID, indicó el líder del gremio, Óscar Pelcastre Castillo.

El presidente de la Federación de discotecas, restaurantes bar, bares, centros nocturnos y centros de diversión en Hidalgo, comentó que hasta este viernes esperaban la confirmación de la fecha para la próxima reapertura y las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para poder operar.

“Desgraciadamente esta situación no nos ha beneficiado. A muchos no se les ha aperturado y quién sabe si algunos agremiados puedan volver a abrir por la situación”, refirió Óscar Pelcastre Castillo en entrevista para AM Hidalgo.

Comentó que son exorbitantes las pérdidas económicas de los bares y centros nocturnos que permanecen cerrados, ya que son más de 450 agremiados en todo el estado, de los cuales, 40 establecimientos cerraron definitivamente.

“Las pérdidas que se han tenido rebasarán los 300 millones de pesos en diez meses, es bastante. Si ya no aperturan esos negocios se van a quedar muchas personas sin empleo, tanto meseros, garroteros, encargados de estacionamiento, galopinas, personal de seguridad y los propietarios”.

Pelcastre Castillo estimó que en cuanto den a conocer la fecha de apertura, si bien le va al sector, 40 por ciento volvería a abrir y 60 por ciento estaría cerrando “porque muchos no han aguantado, ya han estado vendiendo pertenencias para sacar gastos y como la mayoría renta locales todavía es peor la situación”.

PERMISO PARA 50% DE AFORO

Respecto al anuncio que hizo el secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, que en salones de eventos permitirían un aforo de 20 por ciento y estaría prohibido el alcohol y los bailes, Pelcastre Castillo comentó que esas medidas no ayudarían a los establecimientos que representa.

Mencionó que mínimo tendrían que permitir un aforo de 50 por ciento para poder sacar gastos, sumado al protocolo y medidas de seguridad, “porque no podemos arriesgar a nuestra clientela, ni arriesgarnos nosotros. Todo sería bajo los lineamientos que nos han marcado”.

Reiteró el llamado a quitar el Hoy no circula sanitario, pues la reducción a 33 por ciento en ocho municipios no les beneficia, “se tiene que suspender porque se coarta la movilidad de todas las personas, no es que queramos que se mueva toda la población, pero que sí que permitan que se desplacen de un lugar a otro”.