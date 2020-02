Circula supuesta conversación entre Lima Morales y Damián Sosa

Circula en redes sociales una supuesta conversación entre José Luis Lima Morales, aspirante a la candidatura de Morena por la alcaldía de Pachuca, y Damián Sosa Castelán, militante de dicho partido político.

En la supuesta conversación, Lima Morales preguntaría cuando quedaría “el tema$ que platicamos con GS”, a lo cual la otra persona responde: “Déjame tocar base, pero ya debe quedar entre hoy y mañana”.

Supuestamente, Lima Morales pide ayuda para que “quede ese $ lo más pronto”, y agrega que es de palabra y no fallará.

La persona identificada como Damián agrega: “No te preocupes, yo me apuro y lo resolvemos. También me pide el amigo que no sueltes al joven. Le tenemos que ganar. Y si se requiere más apoyo avísame para platicárselo al amigo y que te dé más”.

En esta supuesta conversación, José Luis Lima Morales respondería: “Muy agradecido en verdad! Y por favor salúdame al amigo”.

A LAS PRUEBAS ME REMITO: LIMA MORALES

Tras conocer la supuesta conversación, José Luis Lima Morales dijo en entrevista telefónica a AM Hidalgo que "es totalmente falsa y a las pruebas me remito". De igual forma, Damián Sosa se desmarcó.