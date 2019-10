Cobran y aun así regidores de Atotonilco de Tula no aprueban propuestas: diputado

El diputado federal Julio César Ángeles Mendoza sugirió que la dieta y recursos que reciben regidores es para "maicearlos" y que aprueben las propuestas; pese a ello, un grupo de opositores de Atotonilco de Tula no quieren avalar los acuerdos expuestos en cabildo.

Lo anterior lo externó en rueda de prensa efectuada este sábado en Atotonilco de Tula, a la que solo invitaron algunos medios de la región Tula, convocada por el alcalde Raúl López Ramírez, luego de las declaraciones hechas por regidores con las que expusieron supuestas irregularidades en la administración municipal.

Ante los señalamientos de regidores sobre que el legislador Ángeles Mendoza recibió apoyos sociales para su campaña electoral, además de posibles actos de corrupción y abuso de poder, este recriminó que los regidores también han recibido recursos destinados para la ciudadanía.

Personas que vinieron a pedir apoyos y fueron otorgados por algunos regidores, y hay pruebas de las ayudas sociales que autorizaron. Su molestia es porque no se les ha pagado y llevan varios años sin autorizar y sin firmar una sola acta (de cabildo)."

Por eso, agregó, que aunque no es de su competencia habrá cambios en el municipio y que los apoyos sociales solo podrán autorizarse por el alcalde en turno; además, afirmó que harán adecuaciones para que integrantes de la asamblea donen sus salarios.

Se les paga un salario, como se dice vulgarmente, tenemos que ‘maicearlos’. Voy a meter una iniciativa al Congreso (federal), porque al año se ejercen 6 millones 350 mil pesos en pago de dietas solo de regidores, más de 25 millones de pesos durante toda una administración en dieta para regidores que no han querido firman nada", reclamó Ángeles Mendoza.

Asimismo, comentó que el argumento de los regidores para no firmar actas de cabildo es que no les entregan información para saber lo que pretenden que autoricen, "a ellos no se les tiene que entregar nada porque no son auditores ni contralores, son legisladores" finalizó.