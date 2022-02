Cobró Tepeji impuestos por 7.7 mdp sin ingresarlos a arcas municipales: ASEH

Tras una denuncia de la actual administración municipal, la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) detectó cobros de impuesto predial a diferentes contribuyentes que no fueron registrados en la contabilidad de 2020, por lo que 7.7 millones de pesos no ingresaron a las cuentas bancarias de Tepeji del Río. El municipio registró un monto pendiente por solventar de 28 millones 964 mil 686 pesos.

De acuerdo con el tercer informe individual de la Cuenta Pública 2020, la ASEH recibió una denuncia de un trabajador del ayuntamiento de Tepeji del Río de la administración 2020-2024, y tras la revisión y análisis de boletas de predial, estados de cuenta bancarios, actas circunstanciadas y entrevistas con los contribuyentes, detectó los cobros que no ingresaron a las arcas municipales.

Precisó que los cobros por concepto de impuesto predial se hicieron a diferentes contribuyentes que no fueron registrados en la contabilidad; asimismo, el recurso no fue ingresado a las cuentas bancarias del municipio por un monto de 7 millones 741 mil 983.09 pesos. Además, el ayuntamiento no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

Pese a que la ASEH no da detalles sobre la persona que denunció el hecho, en julio de 2021 el presidente municipal de Tepeji del Río, Salvador Jiménez, señaló al exalcalde Moisés Ramírez Tapia y al Concejo Municipal Interino por peculado y administración fraudulenta por 28.6 millones de pesos.

La denuncia la interpuso ante la ASEH y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, ya que detectó un faltante en la recaudación del predial, con 768 personas afectadas.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y OBRAS NO REALIZADAS

También la ASEH observó falta de documentación comprobatoria y justificativa que acredite la correcta aplicación de los recursos, pagos en exceso, erogaciones de conceptos de obra no realizados y multas por atraso en obra por parte de Tepeji del Río durante el ejercicio 2020.

En la partida de mantenimiento de maquinaria y equipo, el órgano fiscalizador observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa que acredite la correcta aplicación de los recursos por 2 millones 973 mil 532.87 pesos, y en la partida de medicinas y productos farmacéuticos detectó pagos en exceso por 501 mil 564.20 pesos.

Mientras que en la obra de construcción de tanque séptico de aguas residuales en Melchor Ocampo (El Salto) observaron erogaciones de conceptos de obra no realizados por 865 mil 40 pesos, referente a 40 por ciento de un lote que comprende instalaciones complementarias para manejo de las aguas biodigeridas, instalación y puesta en marcha de equipamiento para la generación de energía fotovoltaica, malla ciclónica perimetral y lona informativa de obra.

Así como, otra observación en la misma obra de construcción de tanque séptico de aguas residuales en Melchor Ocampo, ejecutada con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), donde Tepeji del Río registró penas convencionales por atraso en la terminación de la obra, lo que generó una multa de 5 millones 544 mil pesos.

El órgano fiscalizador observó erogaciones de conceptos de obra no realizados por un millón 82 mil pesos en la construcción de tanque séptico de aguas residuales en San Ildefonso, referente a 60 por ciento de un lote que comprende instalaciones completas para el manejo del agua residual, del agua biodigerida tratada y de los lodos residuales, con válvulas, accesorios y controles, entre otros.

La ASEH determinó en total 65 observaciones para Tepeji del Río, las cuales generaron 40 recomendaciones, 25 pliegos de observaciones que representan probables recuperaciones por 28 millones 964 mil 686.29 pesos.

