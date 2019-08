Colectivos feministas comienzan a congregarse en Glorieta de Insurgentes

CDMX.- Esta tarde, contingentes feministas comenzaron su arribo a la Glorieta de Insurgentes, en la alcaldía de Cuauhtémoc, en punto de las 18:00 horas.

Las mujeres fueron captadas por las cámaras de EL UNIVERSAL con pancartas en mano que rezan consignas como “Si me matan, si me violan, si me desaparecen, ¡destrúyelo todo!”, o “Nos están matando y tú no haces nada”.

#Video Contingentes feministas comienzan a llegar a la Glorieta de Insurgentes



Crédito: Kevin Ruiz. EL UNIVERSAL pic.twitter.com/VibnFLph3Q — Metrópoli (@Univ_Metropoli) August 16, 2019

Anteriormente se informó que se prevé que las instalaciones de Seguridad Ciudadana se refuercen con mayor número de elementos en caso de que se susciten actos como los del lunes pasado, pues uno de los contingentes lanzó la convocatoria para congregarse en esta glorieta y arribar a la dependencia.

Debido a que las manifestantes no anunciaron las características de la marcha, la SSC contempla realizar cortes viales; sin embargo, hasta el momento no tienen especificadas las calles por dicha situación.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos local informó que su personal acompaña una concentración suscitada en la plaza Río de Janeiro.

Personal de esta Comisión acompaña concentración en la plaza Río de Janeiro, en el marco del movimiento #NoMeCuidanMeViolan para exigir a las autoridades más seguridad hacia las mujeres. pic.twitter.com/o2dium0len — CDHDF (@CDHDF) August 16, 2019

Esto, “para exigir a las autoridades más seguridad a las mujeres”, publicó el organismo en redes sociales.