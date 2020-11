Colocan ataúd y cruces en Congreso de Hidalgo contra violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diputadas colocaron en el Congreso de Hidalgo un memorial por las niñas y mujeres víctimas de agresiones.

“Recordemos que nuestro cuerpo es nuestro, no se toca, no se viola, no se mata”, señalaron en las inmediaciones del salón de plenos del Poder Legislativo.