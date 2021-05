Color, inclusión, respeto y justicia: así fue la marcha LGBTTTI+ en Pachuca

Color, inclusión, respeto y justicia social. Banderas multicolores, globos, música y ritmo dieron paso a la XXI marcha LGBTTTI+ Hidalgo en su recorrido por las principales calles de Pachuca, este sábado.

Una tarde soleada en la capital del estado, un sábado que marca el fin de la jornada laboral para que cientos de personas y familias recorran las calles en busca de relajarse de las preocupaciones cotidianas.

El contingente salió de la plaza del Reloj Monumental encabezado por Ivana Díaz, reina de la edición XXI de esta marcha, quien lució un vestido rosa mexicano.

La comunidad trans proveniente de diversos puntos del estado, como Tulancingo, Tula e Ixmiquilpan, se dio cita en el centro de la capital para protagonizar este evento, que el año pasado fue suspendido por la pandemia de COVID-19.

No que no, no que sí, ya volvimos a salir”, suena en la calle Guerrero mientras que los carros adornados con globos avanzan lento en medio del balanceo de las banderas y mantas que representan el orgullo gay.