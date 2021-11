¡Colúmpiate al pie de la barranca! Conoce esta atracción extrema de Huasca

Lánzate un fin de semana a Peña del Aire, en el estado de Hidalgo. En este paisaje de barrancas no pueden faltar las actividades de aventura. Una de las más buscadas en estos tiempos es su columpio extremo. Para muchos, se trata de una emocionante experiencia de dos minutos. Además, puedes hacer desafíos aéreos, rappel, tirolesa y senderismo.

¡De paseo!

A unas dos horas de CDMX se encuentra el primer Pueblo Mágico del estado de Hidalgo, Huasca de Ocampo, un lugar lleno de numerosos atractivos como los famosos Prismas Basálticos, la Exhacienda de San Miguel Regla, el museo y el bosque de los duendes, además de coquetas cabañas en los árboles y los glampings para pasar noche en el bosque.

A menos de 10 kilómetros del corazón de Huasca de Ocampo está Peña del Aire, también conocido como “Mirador El León”, un cañón modelado por el viento que se encuentra a 2,600 metros sobre el nivel del mar. A los pies de esta imponente formación cárstica corre el río Metztitlán o llamado río Tulancingo. Este lugar es parte de la Reserva de la Biósfera de la Barranca de Metztitlán.

José Miguel Yáñez Lechuga, representante de las actividades extremas de Peña del Aire, le cuenta a Destinos que aún es posible ver en la zona animales como pumas, coyotes y zorros.



Peña del Aire forma parte de un parador turístico que puedes visitar con tu familia, amigos o pareja y pasar un fin de semana de lo más divertido. Pondrás a prueba su condición física y por qué no, su valentía.

Así es el columpio extremo:

Disfruta de un columpio extremo a unos 1,200 metros de altura. Mientras te balanceas durante dos minutos disfrutarás de la vista a las barrancas de Metztitlán cubiertas por cactáceas como la viznaga del borrachito y la dorada. Algunos árboles de encino y ahuehuete aún pintan de verde este lugar.



Para tu seguridad, el columpio está anclado a un arnés especial, con cinco puntos de refuerzo que sostienen a una persona de cuerpo completo de hasta 140 kilos de peso. A su vez te sostienen de dos cuerdas para que te sientes y puedas mecerte. Otro refuerzo es la línea de vida que va sujeta a la estructura metálica del columpio.

¡Desciende a rappel!

Con ayuda de dos guías certificados y un equipo de protección especializado, baja 75 metros sobre unos de los muros de roca de Peña del Aire. El descenso asistido le toma a una persona entre 10 o 15 minutos. Una vez que lograste bajar, para regresar debes hacerlo caminando, allí los guías te muestran el camino.



No es necesario tener experiencia previa, los guías te van orientando en todo momento, así que no dudes en apoyarte con ellos para resolver cualquier cosa que no quede clara al momento de animarte a hacer rappel.

Además, el staff te da una charla, momentos antes de iniciar la actividad para explicarte la técnica. El rappel cuesta 150 pesos.

¡Aviéntate por la tirolesa!

Esta actividad es tanto para niños como para adultos. Aquí cruzarás el precipicio deslizándote por un cable durante más de un minuto, pues la tirolesa está suspendida a 1,200 metros de altura y tiene una longitud de 400 metros. En este paseo se puede admirar el río Metztitlán. Esta actividad tiene un costo de 100 pesos.

¿Qué tal un reto de altura?

Para los que no le temen a nada, este reto de altura es la actividad idónea. Hay que caminar sobre una cuerda de 60 metros de largo, elevada a 120 metros de altura. El equilibrio es tu mejor aliado. Para tu seguridad, te anclan a dos cuerdas especiales. Este reto tiene un costo de 50 pesos.

Senderismo a la orilla del Río Metztitlán:

Antes del amanecer comienza tu caminata en grupo (máximo 10 personas). Dos guías marcan la ruta a seguir de Peña del Aire hasta el río Metztitlán. La caminata es de aproximadamente una hora y media, según el ritmo del grupo. Disfrutarás los paisajes repletos de cactáceas y conectarás con la naturaleza.

Los guías certificados portan radios, botiquín de primeros auxilios y agua para hidratar a los asistentes. Esta actividad cuesta 800 pesos, y necesita reservación previa. Te recomendamos llevar calzado y ropa cómodos, más una barra energética para los momentos de cansancio.

Medidas de seguridad sanitaria:

En todas las actividades es obligatorio utilizar cubrebocas. El staff aplica alcohol en gel antes y después de realizar las actividades. El equipo de protección y las instalaciones se desinfectan constantemente. Si se presentan síntomas de tos, gripa o fiebre no te dejarán hacer ninguca actividad, por cuestiones de protección a la comunidad y a los asistentes.

¿Cómo llegar?

Puedes asistir a Peña del Aire por tu cuenta. Se recomienda seguir la ruta que marca Google Maps, incluso en el centro de Huasca de Ocampo hay muchas señalizaciones para llegar.



Si quieres ir con un touroperador certificado, se recomienda Aventura Hidalgo, del señor Jesús Vargas. La empresa también tiene un recorrido en cuatrimoto para que conozcas la Peña del Aire y otros lugares. Salen desde el centro de Huasca de Ocampo, y la experiencia tiene un costo de 550 por persona.

Peña del Aire

- Dirección: Ejido San Sebastián S/N San Sebastián La Barranca, en Huasca de Ocampo, Hidalgo.

- Horario: lunes a domingo de 9:00 a 19:00

- Teléfono: 771 104 0597

