Comerciantes ambulantes apenas vendieron el 2 por ciento de su mercancía

Toluca.– Temerosa de que la lluvia le ganara de nuevo y ahuyentara a los pocos posibles clientes que esperaba, María Elena contemplaba sus banderas, los collages tricolores, los chiles de peluche, las matracas y las latas de espuma que no pudo vender.

“Es triste, nos fue como en feria”, comentó mientras volteaba a ambos lados de la acera por si venía algún “marchante”.

Como este año no hubo ExpoFeria de la Bandera, sus ventas fueron de menos del 2%, aseguró, aunque por la pandemia de Covid-19, para estas fechas patrias no reinvirtió, ofreció sólo lo que le sobraba del año pasado y ni eso pudo vender, lamentó.

“Con estas fiestas patrias nos fue pero como en feria, primero porque no hubo escuelas y pues es donde nosotros vendemos más y con lo de las cosas mexicanas también nos fue, como pueden ver, todavía tengo. No le invertí este año porque por lo mismo de la pandemia, no hubo dinero”, lamentó María Elena.

Con un puesto improvisado en Santos Degollado, pues aunque no tenía permiso en la última semana decidió aventurarse y rezar para que los inspectores no la quitaran y le decomisaran su mercancía, esperaba a que alguien le comprara algún collar, alguna lata de espuma, pero no sucedió. Poca era la gente en las calles.

“Además de la deuda del año pasado, nos cerraron las calles y no hubo tanto paso de gente. Ahorita también nos endeudamos con poquitas banderas, pero pues también ahí se nos quedó... otra deuda más acumulada a esto”, lamentó María Elena.

Ella espera que para Día de Muertos y Navidad las cosas mejoren un poco, pues ella ya le debe 20 mil pesos a los productores mexiquenses y sabe que la situación de sus compañeros es la misma.

EL DATO

“LOS CUETEROS” también reportaron una baja en sus ventas de hasta el 40 por ciento.