Comisiones en Congreso local ya están formadas, pero surgieron temas más importantes: diputado

Las comisiones permanentes de la LXV Legislatura en el Congreso de Hidalgo ya están formadas, aseguró el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Manuel Valera Piedras.



Al término de la novena sesión ordinaria, el diputado del PRI Julio Manuel Valera Piedras, declaró que la demora para la conformación de las comisiones permanentes se debe al surgimiento de temas de suma importancia.



De acuerdo con el legislador priista, octubre es el último mes que tiene la Junta de Gobierno para establecer dichos órganos, pero hasta el momento no hay una fecha exacta.



Sin embargo, consideró que se establecerán las comisiones en tiempo y forma en acato a lo que indica la Ley Orgánica del Poder Legislativo.



La razón por la que aún no han sometido a votación en el pleno del Congreso dicha conformación, dijo, es el surgimiento de temas más relevantes como las inundaciones en Tula y la pandemia, que saturan la agenda legislativa y no dan espacio para otros asuntos.

Las comisiones ya están formadas, la ley marca que tenemos todo octubre, no hay una fecha específica, solamente no las hemos presentado porque han surgido temas como las inundaciones en Tula que son de suma importancia, pero espero que ya el próximo lunes estemos votando para formarlas”.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos