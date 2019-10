Comité de Morena prepara denuncia contra Jorge Mayorga

Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena preparan una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) contra el diputado local Jorge Mayorga Olvera.

Esto, por la conducta “inmadura” y “de desprecio hacia las mujeres” que mostró ayer al mostrar una imagen donde comparó la tauromaquia con la interrupción legal del embarazo durante la participación de la diputada del PRD Areli Rubí Miranda Ayala.

Así lo informó esta mañana Irma Hernández Jiménez, secretaria de derechos humanos y sociales del CEE de Morena en Hidalgo, quien además exigió al legislador morenista, identificado con el Grupo Universidad, una disculpa pública.

La acción del legislador, dijo, “además de inmadura demuestra el desprecio que tiene por las mujeres”. Y por ello, desde su secretaria “se va a interponer una denuncia correspondiente a la CNHJ de Morena para que esta determine una sanción”.

También, pidió un pronunciamiento de rechazo por parte del resto de los integrantes del CEE, el Consejo Estatal y la mesa directiva del Congreso, al agregar que en Morena, además de los principios de ‘no robar, no mentir y no traicionar’, agregó el de no ejercer violencia contra las mujeres y su derecho a decidir.