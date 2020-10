“Como anillo al dedo” y otros resbalones en dichos de la 4T

Desde "la pandemia cayó como anillo al dedo" hasta frases sobre las víctimas por el coronavirus, los personajes del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador dejan ver su visión de la realidad, lo que en algunos casos ha provocado una lluvia de críticas hacia los personajes de la 4T, como el mandatario nombró a su sexenio.

Los dichos de funcionarios y legisladores en algunos casos los llevó a ofrecer disculpas y explicar sus comentarios, que en redes sociales causaron controversia.

"Las personas que fallecieron, fallecieron"

Para dar cuenta del trabajo en la atención de la pandemia por Covid-19 en nuestro país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que “las personas que fallecieron, fallecieron”.

“Ahora, desde luego y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron, y es triste, es lamentable, nos duele a todas y todos, así sea una sola persona la que pierda la vida”, dijo López-Gatell en la conferencia matutina de este martes 6 de octubre.

"Nos vino esto como anillo al dedo"

“Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria, esto no va a tardar y vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Parece que aprendiste poco de tu cáncer"

La diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier, se volvió tendencia en Twitter la tarde de este martes luego de que en un mensaje se refirió al cáncer del triatleta, y sobreviviente de esta enfermedad, Jesús Agustín Diez.

“Parece que aprendiste poco de tu cáncer. Por lo menos no decir tantas imprecisiones y adaptar las cosas a lo que crees que es. Puedo puntualizar tus verdades a medias desde ayer”, escribió la legisladora de Morena ante el debate en la Cámara de Diputados de la extinción de los fideicomisos. Después, en un video, ofreció disculpas por sus declaraciones.

"Son una minoría y quieren salirse con la suya"

Al decretarse un receso en la Cámara de Diputados ante la discusión de la extinción de fideicomisos, la diputada por Morena, Dolores Padierna, señaló a la presidenta de la Cámara Baja: “Son una minoría y quieren salirse con la suya”.

"Pemex sigue siendo una bendición"

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, señaló que a pesar de la difícil situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), es una fortuna tener esta empresa petrolera porque genera recursos por 900 mil millones de pesos.

“Yo creo que sigue siendo una bendición que nos sigue dando el petróleo; hoy en neto deja al país 900 mil millones de pesos, casi 4 puntos del PIB que entran al presupuesto”, apuntó en su comparecencia en el Senado ante la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

"Eso no lo sabía"

Javier Jiménez Espriú, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo en enero que el avión presidencial se vendería pero luego de comentarle en un foro que el presidente López Obrador propuso una rifa, el ahora ex funcionario expresó "eso no lo sabía.

"Se va a subastar... la rifa es (comprar)un boleto y usted se lo gana, (y) eso no. Lo vamos a vender", dijo en un inicio el funcionario. Cuando uno de los reporteros le menciona que esa es la propuesta del presidente, Jiménez Espriú reconoce que "eso no lo sabía".

En ese sentido, el secretario consideró que esta opción no es factible, y que habrá otras que sí lo sean. "¿Es factible esto (que dice el presidente)?", le preguntó el reportero. "No, no lo creo. Yo creo que hay otras más próximas, pero vamos a verlo", respondió.