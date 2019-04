¿Cómo deben actuar autoridades durante linchamientos?, publican protocolo

El gobierno de Hidalgo publicó un protocolo de actuación para policías municipales y estatales que deben observar antes y después de algún linchamiento.

Establece que la Procuraduría General de Justicia (PGJEH) y la Secretaría de Seguridad Pública en el estado deben proveer lo necesario para implementar y ejecutar el protocolo, en función de los recursos humanos, materiales y económicos asignados.

Además, apunta que policías deben emplear la fuerza únicamente con individuos que ofrezcan resistencia física o agredan a los uniformados y, ante todo, agotar los medios pacíficos de solución de controversias.

En caso de no solucionar el conflicto, los mandos ordenarán persuasión verbal o, en dado caso, utilizar armas incapacitantes no letales (gas pimienta, tazer o armas de energía conducida, bastones extensibles, lanzadoras de paintball o bola de pintura; armas eléctricas “Stungun” o electroshock; bastón eléctrico de dotación en G4S; armas generadoras de ultrasonido, armas no letales que disparan espuma).

En menos de un año han ocurrido nueve muertes por linchamientos en Huasca, Chilcuautla, Tula, Metepec y recientemente en Acaxochitlán.

Por tanto, el protocolo establece la actuación en el marco de respeto a los derechos humanos para que las policías estatales, investigadoras y municipales hagan uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, de manera racional, congruente y oportuna.

PROTOCOLO



Cuando exista tiempo suficiente para la planeación de uso de la fuerza para intervenir ante el riesgo de un linchamiento, los elementos de las instituciones de Seguridad Pública deberán realizar un plan operativo.

DURANTE:

No asumir la operación policial como problema personal.

Priorizar nivel preventivo al dispersar reuniones no violentas.

Evaluar participación de mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad.

Advertir verbalmente la intención de usar la fuerza.

Evitar agentes químicos en hospitales y colegios o similares.

Empleo de armas debe ser por personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin.

Disolver la multitud por el lado menos compacto.

Mantener la disciplina.

USO DE FUERZA SOLO ANTE RESISTENCIA FÍSICA O AGRESIÓN

No arrojar a la multitud objetos contundentes.

Si no hubiera actos ilícitos, los comandantes y policías disolverán al grupo de personas conflictivas, de conformidad con los niveles del uso de la fuerza establecida en la legislación vigente.

Si las personas en actitud agresiva cometieron un acto ilícito o infracción administrativa, los policías detendrán a los probables responsables, coordinarán su inmediata puesta a disposición ante la autoridad correspondiente y activarán los servicios de emergencia en caso de lesionados o siniestro.

Para la liberación de vialidades en caso de bloqueo y dispersión de manifestantes, la policía empleará el diálogo y la ejecución de técnicas para el control de multitudes, dando como resultado vialidades más fluidas y con respeto al derecho de libre tránsito de las personas.

AGOTAR MEDIOS PACÍFICOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En el caso de no existir respuesta favorable para solucionar el conflicto, la persona al mando ordenará al personal policial instrumentar acciones para advertir a la multitud que desista de realizar actos contrarios a derecho, siendo estos:

Persuasión o disuasión verbal.

Reducción física de movimientos.

Utilización de armas incapacitantes no letales (gas pimienta, tazer o armas de energía conducida, bastones extensibles, lanzadoras de paintball o bola de pintura; armas eléctricas “Stungun” o electroshock; bastón eléctrico de dotación en G4S; armas generadoras de ultrasonido, armas no letales que disparan espuma, etc).

Utilización de armas de fuego o de fuerza letal.

Una vez que arribaron al destino final de la conducción, los comandantes y policías se desplazarán a otros puntos estratégicos, si la situación no fuera violenta; o bien, en caso contrario, permanecerán en espera de órdenes del mando.

Dar cuenta con el parte correspondiente del empleo de la fuerza.

Asistencia a las personas que resulten lesionadas y evacuar a los heridos.

Cuando no sea posible disuadir la acción violenta en que incurre la multitud, se empleará de forma gradual la escala del uso de la fuerza, según lo establecen la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública y los Protocolos de Actuación Policial.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos vigilará que la actuación e intervención del personal operativo se realice con estricto apego a las garantías individuales y respeto.

Representantes de Organismos No Gubernamentales vigilarán que la actuación e intervención de la Policía se dé bajo los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.

OPERATIVOS DE CONTROL DE MULTITUDES

Acciones previas:

Se procurará contar con cámaras de videograbación, fotográfica o instrumentos de grabación de sonido, para estar en condiciones de aportar medios de prueba fehacientes sobre la actuación del personal en operaciones; en caso de emergencia se podrán utilizar teléfonos inteligentes.

Al inicio de cada operación, el encargado de la misma y de acuerdo con el plan aprobado, deberá indicar las instrucciones sobre el uso de la fuerza, actividades a realizar y función específica que le corresponde a cada individuo que participará en la acción policial.

Ordenará al personal que evite mostrar actitudes agresivas o provocadoras.

Acciones posteriores:

Observar y anotar las características especiales del lugar de los hechos (aspecto físico general, materiales de construcción y detalles específicos), sin alterar las condiciones en que se encuentra.

Verificar si existen víctimas en el lugar de los hechos; en su caso, proporcionar el auxilio de manera personal o a través de la unidad de apoyo que corresponda.

Si las circunstancias del hecho lo ameritan, se deberá evacuar a las personas que se encuentren dentro del inmueble y conducirá a las víctimas, ofendidos, probable responsable y testigos a un área fuera de riesgo.

Verificar las condiciones del lugar y establecer el procedimiento a seguir. En caso de contratiempos meteorológicos, actuar para asegurar que no se pierdan los indicios que se encuentran en el lugar de los hechos.

Identificar posibles personas vinculadas a los hechos; en su caso, solicitar apoyo a la corporación para organizar su búsqueda inmediata.

APLICARÁN EL PROTOCOLO:

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Seguridad Pública

Procuraduría General de Justicia

Policías de los 84 ayuntamientos

Instancias de Seguridad Pública que operen en la entidad

PRINCIPALES ROLES

1.- Tener conocimiento de la posible comisión de un hecho delictivo, sea por llamado del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), ya sea por denuncia.

2.- Llevar a cabo las detenciones en caso de flagrancia conforme a lo dispuesto por el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

3.- Interrumpir el desarrollo del delito, evitando que llegue a consecuencias ulteriores.

4.- Comunicar la detención a la central de mando de manera inmediata.

5.- Trasladar al detenido a bordo de un autopatrulla de la corporación con inmediatez.

6.- Elaborar un informe detallado describiendo el tiempo, modo y lugar en el que ocurrieron los hechos con la mayor cantidad de información posible.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

1.- Las instancias de Seguridad Pública de nivel estatal, cuando tengan conocimiento de un intento de linchamiento, intervendrán de inmediato en coordinación con las policías municipales.

2.- Las autoridades municipales deberán informar inmediatamente cuando haya un intento de linchamiento al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), a través del delegado municipal o de cualquier persona; este solicitará la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia para garantizar la integridad de las personas.

La información que proporcionen las autoridades municipales deberá comprender, cuando menos, lo siguiente:

A) Lugar exacto donde se ubica el intento de linchamiento.

B) El número aproximado de las personas que participan en el intento de linchamiento.

C) El motivo de la inconformidad o la naturaleza del conflicto.

D) Si las personas que participan en el intento de linchamiento portan armas, instrumentos u objetos que puedan servir para atacar o defenderse.

Una vez conocido el hecho y con intervención del delegado municipal de la comunidad, colonia o barrio de que se trate, la policía que actúe como primer respondiente deberá privilegiar el diálogo y procurar una solución conciliatoria para garantizar los derechos humanos de las personas implicadas en un hecho presuntamente delictivo.

La policía que actúe como primer respondiente deberá hacerlo con inmediatez que el caso amerita, a fin de salvaguardar la vida de los sujetos relacionados con la causa de la inconformidad, procurando evitar el uso de la fuerza.

Una vez arribado al lugar del conflicto, la Secretaría de Seguridad Pública del estado asumirá el mando operativo, procurando hacer presencia disuasiva en el lugar de intento de linchamiento y calcular los riesgos imperantes a fin de afrontar las amenazas y reaccionar ante el peligro.

La policía que se encuentre en lugar de intervención debe tener presente que toda situación es dinámica, las conductas de quienes infringen la ley pueden ir de una actitud cooperativa a presentar una resistencia grave en breve tiempo, por lo que la autoridad debe tener presente y mantener comunicación con las personas durante todo el tiempo.

Cuando se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, la autoridad podrá intervenir con apoyo legítimo del uso de la fuerza para neutralizar o controlar a personas cuyas acciones puedan producir lesiones o daños graves, previa advertencia de utilizar la fuerza y dar un tiempo razonable para permitir que las personas disminuyan su resistencia.

Las instancias de Seguridad Pública que actúen como primer respondiente procurarán obtener y generar la evidencia videográfica con los nombres de las personas que encabezan ese hecho, y con cualquier información que resulte útil para la planeación de una acción que pueda dar solución a tal comportamiento de la comunidad.