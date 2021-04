Como estacionamiento o basurero, acaparan áreas comunes en C. Doria: vecinos

Vecinos de la colonia Juan C. Doria acusan acaparamiento de las áreas verdes que se encuentran entre los edificios, para estacionamiento y depósito de basura. A pesar de los reclamos, hasta el momento no ha intervenido la presidencia municipal de Pachuca.

Colonos aseveraron que este caso ya es del conocimiento del ayuntamiento capitalino y hasta la fecha no hay respuesta, pues asegura que la dependencia de Parques y Jardines municipal no puede intervenir hasta no hacer una investigación y que los vecinos recauden firmas para proceder con las diligencias, mencionaron.

A la redacción de AM Hidalgo llegó esta denuncia ciudadana que, de acuerdo con habitantes, ha causado conflictos entre los vecinos de la colonia Juan C. Doria, ocasionados por personas que se han apropiado ilegalmente de las áreas verdes comunes.

De acuerdo con colonos, el problema empezó aproximadamente hace diez años, cuando por primera vez las áreas verdes fueron utilizadas por vecinos para guardar sus automóviles, mascotas e incluso como bodegas para basura y muebles en mal estado.

“Actualmente son pocas las áreas comunes que se respetan y cumplen su función, donde los niños pueden jugar, plantar árboles e incluso caminar por la zona, es por eso que se realizó la denuncia pública, para intentar salvar las pocas áreas que quedan así”, afirmó una vecina del lugar.

Incluso, mencionó que recientemente descubrió que en una de esas zonas que eran ocupadas ilegalmente se encontraban dos cuerpos de perros en descomposición que tenían bastante tiempo abandonados.

“Los vecinos que se apropian de las áreas verdes se han puesto muy agresivos, incluso hemos recibido amenazas por no permitir que se privaticen esas zonas. Ya no podemos acceder a una bomba de agua que es para todos porque le pusieron reja a todo el lugar”, comentó.

Debido a ello, habitantes esperan la intervención del gobierno municipal para que se respeten las áreas que están destinadas para convivencia y no para uso como garajes o depósitos de basura.