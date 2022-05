Complicado que Hidalgo federalice servicios de salud, no le conviene: SSH

Hasta la fecha Hidalgo no ha firmado el acuerdo de federalización de los servicios de salud con el gobierno de la República y lo más probable es que no ocurra porque no le conviene, indicó el titular de la SSH, Alejandro Efraín Benítez Herrera y aclaró que será el gobernador del estado quien tome la decisión.

A más de tres meses que inició el proceso de federalización de estos servicios para atender y promover la salud de las personas sin seguridad social, que serán incorporadas a IMSS-Bienestar, Hidalgo es de los estados que todavía no firman el convenio marco.

Mencionó que no le conviene al estado sumarse al nuevo modelo porque aún no están establecidas las bases del proceso de federalización de los servicios de salud, pero es una situación que tiene que decidir el Ejecutivo estatal.

“Los servicios de salud de Hidalgo son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio que hay que liquidar y no es nada más entregarlos, se tiene que hacer todo un procedimiento tanto administrativo como legislativo”, explicó.

Cabe mencionar que a la actual administración estatal encabezada por Omar Fayad Meneses le quedan menos de cuatro meses de gestión, por lo que si el actual gobernador no se suma al modelo integral de salud, la decisión le corresponderá a quien gane las próximas elecciones del 5 de junio.



El 4 de febrero de este año, autoridades federales y del estado de Tlaxcala firmaron el convenio marco para la transformación de los servicios de salud en esa entidad, con lo cual inició el proceso de federalización de esos servicios para atender y promover la salud de las personas sin seguridad social, que prevén que en dos años sean incorporadas a IMSS-Bienestar.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, el nuevo modelo integral de salud consiste en fortalecer al IMSS-Bienestar para la atención de las personas sin seguridad social y garantizar el derecho a la salud en el país.

El 25 de abril el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo informó que 14 estados se habían sumado al plan de federalización de los sistemas de salud que son: Ciudad de México, Tlaxcala, Colima, Campeche, Baja California Sur, Durango, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; y esperaban la adhesión de San Luis Potosí.