Compró casa en Real de la Plata en Pachuca y años después descubrió que carecía de drenaje

Tras vivir 15 años en el fraccionamiento Real de la Plata, en Pachuca, y pasar tres inundaciones catastróficas en su hogar, Norma Rojas se percató de que la casa donde vive carecía de drenaje. Al solicitar la reparación del problema a la inmobiliaria, esta desapareció.

Durante la protesta que vecinos hicieron este domingo en el bulevar Nuevo Hidalgo para exigir mejoras al sistema de drenaje del fraccionamiento, Norma explicó que junto con su familia llegó a la calle Real de Catorce hace 20 años. Reunieron dinero y adquirieron una casa que sería patrimonio para varias generaciones, pero no esperó que 15 años después descubrirían anomalías en la vivienda.

En 2016, tras pasar dos inundaciones, llegó la temporada de lluvias de agosto, cuando un torrencial aguacero causó uno de los peores días para la familia pues grandes cantidades de aguas negras se desbordaron de cada coladera de la casa y cubrieron todos los rincones del hogar.

Posteriormente, cuando un albañil de confianza de Norma revisó la vivienda, descubrieron que carecía de drenaje, pues la tubería no estaba conectada a la toma principal, solamente salía a un hueco en la tierra y perdía su curso entre otros tubos.

Ante la situación, Norma desembolsó una gran cantidad de dinero para arreglar el drenaje de su casa y evitar problemas futuros.

Para ello levantó el piso de sala, comedor, cocina y patio para conectar el drenaje con la toma principal, lo que representó una pérdida económica además de las molestias que generaron los trabajaos durante mucho tiempo.

Derivado de la situación Norma acudió a la inmobiliaria encargada de la venta de las casas, de la cual dijo no recordar el nombre, para que le diera solución al problema que no se le había informado.

Tras varias llamadas sin resultado pues le daban largas y le aseguraban que personal de la empresa acudiría a inspeccionar la situación, esto nunca sucedió. Después Norma se dio cuenta que los teléfonos de la inmobiliaria ya no estaban en funcionamiento y tras preguntar referencias nadie sabía nada de la compañía.

“Cuando quise reclamar lo del drenaje pareció que a la empresa se la comió la tierra, ya no me contestaban llamadas, preguntaba a algunos vecinos o en otros lados y ya nadie me daba referencias, terminé arreglando yo el problema”, comentó Normal.