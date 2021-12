Comprometen unidad en Morena coordinadores de 4T en Hidalgo y cinco estados

Las y los coordinadores de defensa de la cuarta transformación (4T) en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, entre ellos el senador hidalguense Julio Menchaca, reafirmaron el compromiso de unidad en Morena en cada estado.

En reunión de trabajo con la dirigencia en el país de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezada por Mario Delgado Carrillo, los encargados de organizar los esfuerzos para la defensa de la 4T realizaron un balance del año y reafirmaron el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el trabajo en equipo para consolidar el avance de la transformación en México.

Mediante un comunicado, el partido dio a conocer que Mario Delgado advirtió que “solo con unidad hacia dentro y movilización hacia afuera” será posible llevar la transformación a cada rincón del territorio nacional.

En tanto que los coordinadores estatales para la defensa de la cuarta transformación Nora Ruvalcaba, Marina Vitela, Julio Menchaca, Salomón Jara, Mara Lezama y Américo Villarreal, se comprometieron a conducirse bajo los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar, así como a trabajar en unidad, organizar a la gente y fortalecer a la militancia para que de esa manera el movimiento siga creciendo a nivel nacional.

La madrugada del 23 de diciembre, Mario Delgado dio a conocer los nombres de los coordinadores de defensa de la cuarta transformación en las seis entidades donde se lleva a cabo el proceso electoral 2021-2022 para la renovación de la gubernatura. En Hidalgo fue seleccionado Julio Menchaca Salazar, quien encabezó las encuestas de preferencia realizadas por Morena y tres empresas.

