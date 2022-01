Con 15 años Alan estuvo en la explosión de Tlahuelilpan; quiere ser ingeniero automotriz

Alan Hernández Reyes, sobreviviente de la explosión en una toma clandestina de combustible en la comunidad San Primitivo, Tlahuelilpan, hace tres años, aseguró que tiene deseos de estudiar y ser ingeniero automotriz, además de recibir las cirugías en el extranjero para atender las quemaduras que sufrió en 90 por ciento de su cuerpo.

Originario de Teltipán, municipio vecino de Tlaxcoapan, Alan, de 18 años de edad, estatura media, voz ligera y un poco desconfiado de los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación, comentó que ha sido complicado salir de la depresión que le generó el suceso, lo que ha logrado gracias al gusto por arreglar autos y a su familia que lo ha motivado a salir adelante.

Alan narró que el 18 de enero de 2019 realizaba composturas en su automóvil cuando por iniciativa de un primo, de también 15 años de edad en ese momento, decidieron ir “por curiosidad” a ver la toma clandestina que estaba abierta, sin esperar que su familiar no saldría con vida del lugar.

Teltipán se encuentra a escasos ocho minutos en automóvil de la zona de la explosión, por lo que Alan y su primo no dudaron en acudir al escuchar que se encontraba cerca. Resaltó que su intención no era sustraer combustible y no llevaban recipientes para hacerlo, simplemente iban a observar.

“Llegó un vecino y nos dijo que estaban dando gasolina en San Primitivo, quedamos en ir con mi primo y unos amigos, cuando llegamos algunos hasta se estaban desmayando por el olor, les dije que nos fuéramos y ya cuando íbamos saliendo de la zona explotó el ducto, cada uno salió como pudo, pero mi primo y un vecino fallecieron”, señaló Alan.

Derivado de ello el joven mecánico sufrió quemaduras de diferentes grados en 90 por ciento de su cuerpo, por lo que tuvo que someterse a tratamientos en el hospital especializado en quemaduras Shriners, en Galveston, Texas, Estados Unidos, con ayuda del gobierno estatal y la fundación Michou Mau, que lo asesoraron en todo momento, comentó.

Sin embargo, agregó que aún le faltan algunas cirugías para que pueda considerar un regreso a su vida normal, poder quitarse la careta que cubre su rostro, los guantes largos que lleva en las manos y todo el vendaje que aprieta su cuerpo, lo que hasta el momento no podrá pues indicó que las autoridades han olvidado su situación.

Explicó que después de 2020, cuando fue a su último tratamiento, para su sorpresa no renovaron la visa para acudir a Estados Unidos y continuar su recuperación, además que no ha tenido respuesta por parte de autoridades estatales ni federales sobre el estado de su trámite.

ESPERA EMPRENDER NEGOCIO PROPIO Y CONTINUAR ESTUDIOS

Alan, con voz entrecortada, dijo recordar todo lo que pasó aquella noche del 18 de enero de 2019, pero no abundó mucho en ello pues le generó una gran depresión en los últimos años, la cual ha enfrentado con ayuda de su familia y el gusto por arreglar automóviles y motocicletas.

Actualmente el joven espera que su negocio de reparación de motocicletas y autos sea redituable, además buscará terminar la preparatoria, estudios que quedaron estancados desde el accidente debido a su estado de ánimo.

De igual manera, una vez terminada la preparatoria, tiene el deseo de estudiar ingeniería mecánica para compaginar sus estudios con el trabajo y apoyar a su familia con el negocio que tienen en el tianguis local.

También reiteró la solicitud de apoyo hacia el gobierno estatal para que renueven su visa y pueda continuar su tratamiento en el hospital de Texas.

